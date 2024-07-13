https://1prime.ru/20240713/valyuta-850074908.html
В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки
В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки - 13.07.2024, ПРАЙМ
В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки
Правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T10:18+0300
2024-07-13T10:18+0300
2024-07-13T12:11+0300
экономика
экспортеры
валютная выручка
репатриация
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%, говорится в Telegram-канале кабмина. "Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%", - отмечается в сообщении. В сообщении отмечается, что решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Предыдущее послабление произошло 21 июня, когда порог репатриации был снижен с 80% до 60%. Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года. -0-
https://1prime.ru/20240709/valyuta-849966897.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспортеры, валютная выручка, репатриация
Экономика, экспортеры, валютная выручка, репатриация
В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки
Правительство смягчило требование по продаже валютной выручки экспортерами
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%, говорится в Telegram-канале кабмина.
"Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%", - отмечается в сообщении.
В сообщении отмечается, что решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Предыдущее послабление произошло 21 июня, когда порог репатриации был снижен с 80% до 60%.
ЦБ заявил о снижении чистых продаж валюты экспортерами за июнь
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года. -0-