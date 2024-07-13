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В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки

В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки - 13.07.2024, ПРАЙМ

В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки

Правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T10:18+0300

2024-07-13T10:18+0300

2024-07-13T12:11+0300

экономика

экспортеры

валютная выручка

репатриация

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%, говорится в Telegram-канале кабмина. "Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%", - отмечается в сообщении. В сообщении отмечается, что решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Предыдущее послабление произошло 21 июня, когда порог репатриации был снижен с 80% до 60%. Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года. -0-

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экспортеры, валютная выручка, репатриация