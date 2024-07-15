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"Аэрофлот" подпишет документы для более прозрачных цен до конца лета
"Аэрофлот" подпишет документы для более прозрачных цен до конца лета - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" подпишет документы для более прозрачных цен до конца лета
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца августа подписать документы, которые позволят сделать цены на билеты более прозрачными, сообщил директор департамента | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:45+0300
2024-07-15T17:45+0300
2024-07-15T17:45+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца августа подписать документы, которые позволят сделать цены на билеты более прозрачными, сообщил директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. В частности, в конце мая ведомство заявило, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. "У нас было предписание выдано разработать этот документ. Это заняло время, потому что претензий было много... И мы разрабатывали это совместно (с ФАС - ред.)… Сейчас мы этот документ дорабатываем. Где-то в мае состоялась встреча руководителя Федеральной антимонопольной службы и генерального директора "Аэрофлота", мы договорились внести те поправки, которые сегодня очевидно нужны… Сейчас, собственно говоря, готовятся изменения в сам документ и будут по договоренности с ФАС до конца августа подписаны", - сказал Батанов. Он отметил, что необходимость подготовить документ появилась в связи с тем, что ранее в основе коммерческой политики лежали модели, которые использовались с зарубежными системами управления доходами, на сегодня они стали неактуальны. "У нас есть новая реальность, новые практики, и чтобы эти практики контролировать ФАС попросила внести эти изменения в документ", - добавил Батанов. Глава ФАС Максим Шаскольский 19 июня говорил, что ведомство ожидает оформления в течение месяца документов, которые сделают ценообразование на билеты "Аэрофлота" более прозрачным. В июле же в ФАС рассказали РИА Новости, что "Аэрофлот" представил концепцию по корректировкам в документ, описывающий механизм ценообразования.
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аэрофлот, фас рф, цены
"Аэрофлот" подпишет документы для более прозрачных цен до конца лета
"Аэрофлот" намерен до конца августа подписать документы для более прозрачных цен
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца августа подписать документы, которые позволят сделать цены на билеты более прозрачными, сообщил директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации.
ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. В частности, в конце мая ведомство заявило, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.
"У нас было предписание выдано разработать этот документ. Это заняло время, потому что претензий было много... И мы разрабатывали это совместно (с ФАС - ред.)… Сейчас мы этот документ дорабатываем. Где-то в мае состоялась встреча руководителя Федеральной антимонопольной службы и генерального директора "Аэрофлота", мы договорились внести те поправки, которые сегодня очевидно нужны… Сейчас, собственно говоря, готовятся изменения в сам документ и будут по договоренности с ФАС до конца августа подписаны", - сказал Батанов.
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Он отметил, что необходимость подготовить документ появилась в связи с тем, что ранее в основе коммерческой политики лежали модели, которые использовались с зарубежными системами управления доходами, на сегодня они стали неактуальны.
"У нас есть новая реальность, новые практики, и чтобы эти практики контролировать ФАС попросила внести эти изменения в документ", - добавил Батанов.
Глава ФАС Максим Шаскольский 19 июня говорил, что ведомство ожидает оформления в течение месяца документов, которые сделают ценообразование на билеты "Аэрофлота" более прозрачным. В июле же в ФАС рассказали РИА Новости, что "Аэрофлот" представил концепцию по корректировкам в документ, описывающий механизм ценообразования.