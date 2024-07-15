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Волатильность на рынке может сохраниться

Волатильность на рынке может сохраниться - 15.07.2024, ПРАЙМ

Волатильность на рынке может сохраниться

Инвесторы не смогли развить в пятницу восстановление, наметившееся в четверг на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,63% до 2973,21 п.,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T08:59+0300

2024-07-15T08:59+0300

2024-07-15T08:59+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Инвесторы не смогли развить в пятницу восстановление, наметившееся в четверг на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,63% до 2973,21 п., индекс РТС – на 0,36% до 1067,47 п. По отношению к китайскому юаню курс рубля практически не изменился в пятницу и по итогам прошедшей недели в целом. Индексы МосБиржи и РТС за неделю потеряли 5,59% и 5,17% соответственно.Динамика в сегменте суверенного долга по-прежнему не радует. Индекс RGBI в пятницу снизился на 0,10%, а за неделю – на 0,78%. На этом фоне кривая доходности ОФЗ 2-10 лет сместилась за неделю вверх на 17 – 28 б. п. Сильнее всего повысились доходности на коротком отрезке кривой, в то время как спред доходности 2-летних и 10-летних облигаций увеличился до 152 б. п., достигнув максимума с последней декады июня. Инверсия кривой доходности стала еще более выраженной, что может указывать на высокую уверенность инвесторов в том, что Банк России повысит ключевую ставку на 200 б. п. на заседании в июле.В пользу такого сценария выступают в том числе опубликованные на прошлой неделе данные Росстата по инфляции, которая с начала года и по 8 июля составила 4,68%. На этом фоне зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор на опорном заседании 26 июня может "значимо" повысить прогноз по инфляции на 2024 год.Правительство в очередной раз снизило порог обязательной продажи валютной выручки. Экспортерам теперь в обязательном порядке следует репатриировать 40% валютной выручки по сравнению с 60% ранее. Банк России последовательно выступает за рыночное образование валютных курсов. Ранее Эльвира Набиуллина, комментируя обязательную продажу валютной выручки, сказала, что "сама жесткость требований будет постепенно ослабевать, и придет больше понимания, что здесь работают именно рыночные факторы".Динамика нефтяных котировок на прошлой неделе не способствовала позитивным настроениям на российском фондовом рынке. Котировки Brent прервали четырехнедельную серию роста, снизившись за неделю почти на 2,5%, несмотря на недельные данные о более сильном чем ожидалось сокращение коммерческих запасов нефти в США. Слабая динамика на рынке нефти на прошлой неделе была обусловлена перспективой перемирия на Ближнем Востоке.Признаки ослабления инфляционного давления в США способствовали повышению котировок золота, которые балансируют вблизи максимумов с середины мая, превысив $2400 за унцию. Тем не менее рассуждать о формировании устойчивой волны повышения котировок золота, возможно, преждевременно, учитывая рыночное позиционирование, которое отражает увеличение нетто-длинной позиции розничных инвесторов за последнее время.Из корпоративных новостей в пятницу стало известно, что Русагро внесена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет российским бенефициаром таких компаний получить в прямое владение доли в капитале ЭЗО через суд, исключив иностранные холдинговые компании (ИХК) из числа собственников, а также позволяет ограничить корпоративные права ИХК.На российском фондовом рынке волатильность в начале недели может сохраняться. Перспектива повышения ключевой ставки на июльском заседании Банка России оказывает давление на фондовые индексы. На этой неделе выйдут данные по индексу цен производителей, а также по недельной инфляции, которые позволят оценить степень инфляционного давления и привлекут пристальное внимание инвесторов.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции, ставка банка россии