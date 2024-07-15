https://1prime.ru/20240715/brendy-850108820.html
Названо число российских брендов, появившихся на рынке Дубая
Названо число российских брендов, появившихся на рынке Дубая - 15.07.2024, ПРАЙМ
Названо число российских брендов, появившихся на рынке Дубая
С начала 2024 года на рынок Дубая вышли девять российских брендов, еще более 20 планируют открыться на этом рынке, подсчитали в Nikoliers. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:44+0300
2024-07-15T12:44+0300
2024-07-15T12:44+0300
экономика
россия
оаэ
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/92/842529228_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3e3397b9353b9bba7eb2bb6ee1ed389b.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. С начала 2024 года на рынок Дубая вышли девять российских брендов, еще более 20 планируют открыться на этом рынке, подсчитали в Nikoliers. "Российские бренды продолжают проявлять повышенный интерес к рынку ОАЭ и, в частности, к Дубаю. С начала 2024 года на рынок Дубая вышли девять российских брендов. В настоящий момент в регионе представлено уже 68 российских ритейлеров", - говорится в сообщении консалтинговой компании. В нем указывается, что более половины брендов (56%), вышедших в эмират с начала 2024 года, относится к категории общественного питания. Это Frank By Basta, MetaFoodies, Pinskiy & Co, "Чистая линия" и Ribambelle. В сообщении Nikoliers также отмечается, что открыть свои проекты в Дубае планирует еще 21 бренд. Наиболее заинтересованы работать в ОАО ритейлеры категории "общественное питание". "В настоящий момент в Дубае уже представлено 26 отечественных гастро-брендов (работают 50 точек) и еще 15 планируются или готовятся к выходу в эмират в ближайшее время. Среди наиболее ярких и ожидаемых открытий - фуд-холл The Market Island Food Hall от Zemskiy Group в Dubai Festival City и ресторан "Сахалин" в пространстве J1 в районе La Mer", - отмечается в пресс-релизе. По данным компании, в настоящий момент в Дубае уже представлены такие ресторанные группы, как Bulldozer Group, Duoband, Novikov Group, Pinskiy & Co, Restart Vasilchuk Brothers, Soho Family, Tigrus, White Rabbit Family. В структуре российских ритейлеров, вышедших на рынок Дубая, на общепит приходится 40%. В пресс-релизе также указывается, что одним из факторов, делающих ресторанный бизнес в ОАО перспективной нишей, является доходность заведений. Средний чек в ресторане на одного человека составляет примерно 100-130 долларов, в то время как в Дубаев принято ходить в ресторан всей семьей.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/92/842529228_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1d9a2dc7701fe9d8c807b599f8edfe52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Бизнес
Названо число российских брендов, появившихся на рынке Дубая
На рынок Дубая с начала 2024 года вышли девять российских брендов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. С начала 2024 года на рынок Дубая вышли девять российских брендов, еще более 20 планируют открыться на этом рынке, подсчитали в Nikoliers.
"Российские бренды продолжают проявлять повышенный интерес к рынку ОАЭ и, в частности, к Дубаю. С начала 2024 года на рынок Дубая вышли девять российских брендов. В настоящий момент в регионе представлено уже 68 российских ритейлеров", - говорится в сообщении консалтинговой компании.
В нем указывается, что более половины брендов (56%), вышедших в эмират с начала 2024 года, относится к категории общественного питания. Это Frank By Basta, MetaFoodies, Pinskiy & Co, "Чистая линия" и Ribambelle.
В сообщении Nikoliers также отмечается, что открыть свои проекты в Дубае планирует еще 21 бренд.
Наиболее заинтересованы работать в ОАО ритейлеры категории "общественное питание". "В настоящий момент в Дубае уже представлено 26 отечественных гастро-брендов (работают 50 точек) и еще 15 планируются или готовятся к выходу в эмират в ближайшее время. Среди наиболее ярких и ожидаемых открытий - фуд-холл The Market Island Food Hall от Zemskiy Group в Dubai Festival City и ресторан "Сахалин" в пространстве J1 в районе La Mer", - отмечается в пресс-релизе.
По данным компании, в настоящий момент в Дубае уже представлены такие ресторанные группы, как Bulldozer Group, Duoband, Novikov Group, Pinskiy & Co, Restart Vasilchuk Brothers, Soho Family, Tigrus, White Rabbit Family. В структуре российских ритейлеров, вышедших на рынок Дубая, на общепит приходится 40%.
В пресс-релизе также указывается, что одним из факторов, делающих ресторанный бизнес в ОАО перспективной нишей, является доходность заведений. Средний чек в ресторане на одного человека составляет примерно 100-130 долларов, в то время как в Дубаев принято ходить в ресторан всей семьей.