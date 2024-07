https://1prime.ru/20240715/brendy-850108820.html

Названо число российских брендов, появившихся на рынке Дубая

Названо число российских брендов, появившихся на рынке Дубая

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. С начала 2024 года на рынок Дубая вышли девять российских брендов, еще более 20 планируют открыться на этом рынке, подсчитали в Nikoliers. "Российские бренды продолжают проявлять повышенный интерес к рынку ОАЭ и, в частности, к Дубаю. С начала 2024 года на рынок Дубая вышли девять российских брендов. В настоящий момент в регионе представлено уже 68 российских ритейлеров", - говорится в сообщении консалтинговой компании. В нем указывается, что более половины брендов (56%), вышедших в эмират с начала 2024 года, относится к категории общественного питания. Это Frank By Basta, MetaFoodies, Pinskiy & Co, "Чистая линия" и Ribambelle. В сообщении Nikoliers также отмечается, что открыть свои проекты в Дубае планирует еще 21 бренд. Наиболее заинтересованы работать в ОАО ритейлеры категории "общественное питание". "В настоящий момент в Дубае уже представлено 26 отечественных гастро-брендов (работают 50 точек) и еще 15 планируются или готовятся к выходу в эмират в ближайшее время. Среди наиболее ярких и ожидаемых открытий - фуд-холл The Market Island Food Hall от Zemskiy Group в Dubai Festival City и ресторан "Сахалин" в пространстве J1 в районе La Mer", - отмечается в пресс-релизе. По данным компании, в настоящий момент в Дубае уже представлены такие ресторанные группы, как Bulldozer Group, Duoband, Novikov Group, Pinskiy & Co, Restart Vasilchuk Brothers, Soho Family, Tigrus, White Rabbit Family. В структуре российских ритейлеров, вышедших на рынок Дубая, на общепит приходится 40%. В пресс-релизе также указывается, что одним из факторов, делающих ресторанный бизнес в ОАО перспективной нишей, является доходность заведений. Средний чек в ресторане на одного человека составляет примерно 100-130 долларов, в то время как в Дубаев принято ходить в ресторан всей семьей.

