https://1prime.ru/20240715/britaniya-850132636.html

СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов

СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов - 15.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов

Британия в ходе встречи с европейскими государствами намерена обратиться к нескольким странам с призывом к обмену данными и к координации мер против танкеров,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T20:52+0300

2024-07-15T20:52+0300

2024-07-15T20:52+0300

политика

великобритания

российская нефть

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британия в ходе встречи с европейскими государствами намерена обратиться к нескольким странам с призывом к обмену данными и к координации мер против танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления и знакомые с инициативой источники. Отмечается, что ряд стран уже готовы поддержать данное предложение. Позднее планируется сформировать группу по координации совместных усилий при участии официальных лиц и экспертов из разных государств, чтобы "в дальнейшем продвигать конкретные меры". Также планируется углубить сотрудничество с частным сектором и другими сторонами. "Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер-министр Кир Стармер... Они намерены обмениваться информацией… чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые их кораблями", — сказано в сообщении агентства со ссылкой на проект. Ранее ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил входы в свои порты 27 грузовым судам, перевозящим российскую нефть. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240711/mea-850011796.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, российская нефть, санкции против рф