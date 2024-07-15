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СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов - 15.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов
СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов - 15.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов
Британия в ходе встречи с европейскими государствами намерена обратиться к нескольким странам с призывом к обмену данными и к координации мер против танкеров,... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T20:52+0300
2024-07-15T20:52+0300
политика
великобритания
российская нефть
санкции против рф
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британия в ходе встречи с европейскими государствами намерена обратиться к нескольким странам с призывом к обмену данными и к координации мер против танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления и знакомые с инициативой источники. Отмечается, что ряд стран уже готовы поддержать данное предложение. Позднее планируется сформировать группу по координации совместных усилий при участии официальных лиц и экспертов из разных государств, чтобы "в дальнейшем продвигать конкретные меры". Также планируется углубить сотрудничество с частным сектором и другими сторонами. "Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер-министр Кир Стармер... Они намерены обмениваться информацией… чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые их кораблями", — сказано в сообщении агентства со ссылкой на проект. Ранее ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил входы в свои порты 27 грузовым судам, перевозящим российскую нефть. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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великобритания, российская нефть, санкции против рф
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, российская нефть, санкции против РФ
20:52 15.07.2024
 
СМИ: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из России судов

Bloomberg: Британия предложит меры против якобы перевозящих нефть из РФ судов

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британия в ходе встречи с европейскими государствами намерена обратиться к нескольким странам с призывом к обмену данными и к координации мер против танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления и знакомые с инициативой источники.
Отмечается, что ряд стран уже готовы поддержать данное предложение. Позднее планируется сформировать группу по координации совместных усилий при участии официальных лиц и экспертов из разных государств, чтобы "в дальнейшем продвигать конкретные меры". Также планируется углубить сотрудничество с частным сектором и другими сторонами.
"Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер-министр Кир Стармер... Они намерены обмениваться информацией… чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые их кораблями", — сказано в сообщении агентства со ссылкой на проект.
Ранее ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил входы в свои порты 27 грузовым судам, перевозящим российскую нефть.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯроссийская нефтьсанкции против РФ
 
 
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