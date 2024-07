https://1prime.ru/20240715/investitsii-850019660.html

Даже юань опасен. Кто идет на смену Microsoft и Apple

Даже юань опасен. Кто идет на смену Microsoft и Apple - 15.07.2024, ПРАЙМ

Даже юань опасен. Кто идет на смену Microsoft и Apple

В условиях глобальной неопределенности и экономических вызовов фондовые рынки основных мировых держав — России, США, Китая и Индии — демонстрируют разнообразные

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В условиях глобальной неопределенности и экономических вызовов фондовые рынки основных мировых держав — России, США, Китая и Индии — демонстрируют разнообразные тенденции и динамику.Возможности российских инвесторов вложиться в те или иные ценные бумаги серьезно сократились из-за санкций. При этом появился и некоторый импульс развития в связи с продолжающимся взаимодействием России и дружественных стран. Тем не менее, серьезные проблемы остаются. Рассмотрим основные тренды на фондовых рынках.Российский фондовый рынокПредставленный индексом Московской биржи (MOEX), в 2024 году он демонстрирует позитивную динамику и остается основным для отечественного инвестора. Уход зарубежных брокерских компаний (по своей инициативе или вынужденно), фактический запрет для инвесторов вкладываться в бумаги самых известных западных компаний (Microsoft, Apple, Tesla, Nvidia и других) привлекли на отечественный рынок новые средства, которые прежде оборачивались на западных биржах.Это стало одним из факторов роста. К середине мая 2024 года индекс MOEX достиг отметки в 3 501 пунктов​​. Этому способствуют высокие цены на нефть и увеличение государственных расходов. На лето 2024 года общая капитализация российского фондового рынка составляет приблизительно $63 млрд​. В июле рынок опустился до отметки ниже 3000 пунктов на внутренних факторах, но интерес инвесторов остается высоким в силу, в том числе, и вышеназванного ограничения в выборе активов.При этом российский фондовый рынок сегодня достаточно перспективен в плане роста, в том числе благодаря инициативам правительства (создание отдельного федерального проекта для увеличения капитализации фондового рынка).Ожидается, что к 2030 году капитализация фондового рынка увеличится более чем втрое — до 193 триллионов рублей. В период высоких ставок разумным является комбинирование акций и облигаций, которые дают гарантированную высокую доходность более 16%.Азиатские фондовые рынкиЗаявление Мосбиржи о планах предоставления доступа на азиатские рынки существенно расширяет возможности для российских инвесторов с точки зрения диверсификации инвестиций не только по классу активов, но и по валюте.В последнее время можно наблюдать повышение интереса российских инвесторов к азиатским акциям. Особенно растет интерес к юаневым облигациям. Российские брокерские компании все шире начинают предоставлять доступ к ценным бумагам индийских компаний.Инвестиции в азиатские рынки будут интересны российским инвесторам по нескольким причинам:Интересными для инвесторов также могут стать китайские компании MTR Corporation, China Hongqiao, CK Hutchison, China Life Insurance, Geely Automobile и др. Разумеется, необходимо учесть, что с бумагами этих компаний должны работать опытные инвесторы, которые готовы к волатильности и широким движениям рынка, как в зеленую, так и в красную зону. Впрочем, именно движение и позволяет заработать на бирже, будь то бычий или медвежий тренды.Решение интегрировать акции китайских компаний на Мосбиржу обусловлено необходимостью расширения инвестиционных возможностей и укрепления экономических связей с азиатскими странами. Оно является ответом на растущий спрос со стороны российских инвесторов, которые ищут новые пути для увеличения доходности своих портфелей.Еще одним перспективным направлением для инвестиций на среднесрочном периоде выглядит Индия. Индийский рынок привлекает инвесторов благодаря высоким темпам экономического роста. На конец 2023 года общая капитализация рынка составляла около $4 трлн, а к началу июля 2024 года этот показатель увеличился до $5,31 триллиона. Интересными для инвестиций могут быть ведущие индийские компании в промышленной и финансовой сферах - Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (DRL), ICICI Bank Ltd (IBN), Tata Motors Ltd (TTM).Риски новых фондовых рынков для российских инвесторовФондовые рынки рассмотренных стран отражают уникальные экономические и политические реалии этих регионов. Инвесторам важно учитывать эти факторы при формировании своих стратегий и принятии инвестиционных решений. Изучать местные особенности придется внимательно. Благо, деловая пресса развита как в КНР, так и в Индии, а языковой барьер, благодаря средствам автоматизированного перевода, почти утратил свое значение. Значение для инвесторов имеют и часовые пояса, в которых работают биржи дружественных стран (они не всегда удобные для работы по московскому времени).Кроме того, нельзя забывать и об очередном пакете санкций США от 12 июня, которые, как всегда, создают риски, наибольший из которых - элемент непредсказуемости во владении активом. Даже инвестирование в “дружелюбном” юане сегодня несет достаточные инфраструктурные риски, связанные с возможным ограничением юаневых инструментов на российском фондовом рынке. Эти риски необходимо учитывать.Автор - Владислав Потапов, аккредитованный финансовый и инвестиционный советник НАУФОР, директор по продукту компании “Финион”

