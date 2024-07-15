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Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты

Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты - 15.07.2024, ПРАЙМ

Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты

Металлургическая отрасль России планирует направить на реализацию новых инвестиционных проектов 3,5 триллиона рублей, сообщил первый вице-премьер России Денис... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:50+0300

2024-07-15T15:50+0300

2024-07-15T15:51+0300

экономика

денис мантуров

металлургия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России планирует направить на реализацию новых инвестиционных проектов 3,5 триллиона рублей, сообщил первый вице-премьер России Денис Манутров. "На сегодня в целом по отрасли их (инвестиционных проектов - ред.) запланировано немало - на 3,5 триллиона рублей. Проекты нацелены на расширение мощностей, обновление основных фондов, на освоение следующих переделов, повышение уровня автоматизации - и на снижение техногенного воздействия на окружающую среду", - сказал Мантуров в ходе совещания с участием президента ко Дню металлурга. Он также отметил, что с точки зрения сырьевого суверенитета отрасли в черной металлургии особый акцент будет сделан на освоении месторождении марганцевых и хромовых руд, в цветной металлургии - олова, в алюминиевой промышленности - бокситов и нефелинов, в титановом производстве - ильменитов. "И, конечно, еще очень важное направление - это максимальное вовлечение в экономику редких и редкоземельных металлов", - подчеркнул Мантуров.

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денис мантуров, металлургия