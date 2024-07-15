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Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты
Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты - 15.07.2024, ПРАЙМ
Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты
Металлургическая отрасль России планирует направить на реализацию новых инвестиционных проектов 3,5 триллиона рублей, сообщил первый вице-премьер России Денис... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:50+0300
2024-07-15T15:51+0300
экономика
денис мантуров
металлургия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России планирует направить на реализацию новых инвестиционных проектов 3,5 триллиона рублей, сообщил первый вице-премьер России Денис Манутров. "На сегодня в целом по отрасли их (инвестиционных проектов - ред.) запланировано немало - на 3,5 триллиона рублей. Проекты нацелены на расширение мощностей, обновление основных фондов, на освоение следующих переделов, повышение уровня автоматизации - и на снижение техногенного воздействия на окружающую среду", - сказал Мантуров в ходе совещания с участием президента ко Дню металлурга. Он также отметил, что с точки зрения сырьевого суверенитета отрасли в черной металлургии особый акцент будет сделан на освоении месторождении марганцевых и хромовых руд, в цветной металлургии - олова, в алюминиевой промышленности - бокситов и нефелинов, в титановом производстве - ильменитов. "И, конечно, еще очень важное направление - это максимальное вовлечение в экономику редких и редкоземельных металлов", - подчеркнул Мантуров.
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денис мантуров, металлургия
Экономика, Денис Мантуров, металлургия
15:50 15.07.2024 (обновлено: 15:51 15.07.2024)
 
Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты

Мантуров: металлурги РФ планируют направить на новые инвестпроекты 3,5 трлн руб

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Кадры решают!
ПМЭФ-2024. Кадры решают! - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России планирует направить на реализацию новых инвестиционных проектов 3,5 триллиона рублей, сообщил первый вице-премьер России Денис Манутров.
"На сегодня в целом по отрасли их (инвестиционных проектов - ред.) запланировано немало - на 3,5 триллиона рублей. Проекты нацелены на расширение мощностей, обновление основных фондов, на освоение следующих переделов, повышение уровня автоматизации - и на снижение техногенного воздействия на окружающую среду", - сказал Мантуров в ходе совещания с участием президента ко Дню металлурга.
Он также отметил, что с точки зрения сырьевого суверенитета отрасли в черной металлургии особый акцент будет сделан на освоении месторождении марганцевых и хромовых руд, в цветной металлургии - олова, в алюминиевой промышленности - бокситов и нефелинов, в титановом производстве - ильменитов.
"И, конечно, еще очень важное направление - это максимальное вовлечение в экономику редких и редкоземельных металлов", - подчеркнул Мантуров.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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ЭкономикаДенис Мантуровметаллургия
 
 
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