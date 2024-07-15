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В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники
Поставки новой авиатехники приведут к увеличению провозных мощностей российских авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин в рамках совещания... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:45+0300
2024-07-15T17:45+0300
2024-07-15T17:45+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поставки новой авиатехники приведут к увеличению провозных мощностей российских авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации. "Мы рассчитываем на то, что перевозчики будут получать новую авиационную технику. Соответственно, мы очень поддерживаем и рассчитываем на министерство промышленности. Потому что у нас в ближайшее время… поставки авиационной техники. Это безусловно даст возможность, во-первых, расширению маршрутной сети, во-вторых, даст увеличение провозных емкостей при региональном планировании маршрутов", - добавил замглавы министерства. По словам Потешкина, новая авиатехника даст импульс, чтобы граждане перемещались интенсивнее. Кроме того, это позволит дать возможность установления конкуренции на маршрутах. Это может отразиться на снижении стоимости тарифов на авиабилеты. Согласно указу "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", предполагается повышение авиационной подвижности населения страны к 2030 году не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом.
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транспорт, минтранс рф, авиакомпании, авиаперевозки
Экономика, Транспорт, Минтранс РФ, авиакомпании, авиаперевозки
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники
Минтранс: поставки новой авиатехники повысят провозные мощности авиакомпаний
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поставки новой авиатехники приведут к увеличению провозных мощностей российских авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации.
"Мы рассчитываем на то, что перевозчики будут получать новую авиационную технику. Соответственно, мы очень поддерживаем и рассчитываем на министерство промышленности. Потому что у нас в ближайшее время… поставки авиационной техники. Это безусловно даст возможность, во-первых, расширению маршрутной сети, во-вторых, даст увеличение провозных емкостей при региональном планировании маршрутов", - добавил замглавы министерства.
По словам Потешкина, новая авиатехника даст импульс, чтобы граждане перемещались интенсивнее. Кроме того, это позволит дать возможность установления конкуренции на маршрутах. Это может отразиться на снижении стоимости тарифов на авиабилеты.
Согласно указу "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", предполагается повышение авиационной подвижности населения страны к 2030 году не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом.
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