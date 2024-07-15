Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/minrans-850127946.html
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники
Поставки новой авиатехники приведут к увеличению провозных мощностей российских авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин в рамках совещания... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:45+0300
2024-07-15T17:45+0300
экономика
транспорт
минтранс рф
авиакомпании
авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поставки новой авиатехники приведут к увеличению провозных мощностей российских авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации. "Мы рассчитываем на то, что перевозчики будут получать новую авиационную технику. Соответственно, мы очень поддерживаем и рассчитываем на министерство промышленности. Потому что у нас в ближайшее время… поставки авиационной техники. Это безусловно даст возможность, во-первых, расширению маршрутной сети, во-вторых, даст увеличение провозных емкостей при региональном планировании маршрутов", - добавил замглавы министерства. По словам Потешкина, новая авиатехника даст импульс, чтобы граждане перемещались интенсивнее. Кроме того, это позволит дать возможность установления конкуренции на маршрутах. Это может отразиться на снижении стоимости тарифов на авиабилеты. Согласно указу "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", предполагается повышение авиационной подвижности населения страны к 2030 году не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом.
https://1prime.ru/20240715/aeroflot-850127392.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2ad5a69cc6acb83a9b0284acfe0df5fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
транспорт, минтранс рф, авиакомпании, авиаперевозки
Экономика, Транспорт, Минтранс РФ, авиакомпании, авиаперевозки
17:45 15.07.2024
 
В Минтрансе оценили эффект от поставок новой авиатехники

Минтранс: поставки новой авиатехники повысят провозные мощности авиакомпаний

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Поставки новой авиатехники приведут к увеличению провозных мощностей российских авиакомпаний, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин в рамках совещания "О мерах по повышению доступности воздушных перевозок" в Совете Федерации.
"Мы рассчитываем на то, что перевозчики будут получать новую авиационную технику. Соответственно, мы очень поддерживаем и рассчитываем на министерство промышленности. Потому что у нас в ближайшее время… поставки авиационной техники. Это безусловно даст возможность, во-первых, расширению маршрутной сети, во-вторых, даст увеличение провозных емкостей при региональном планировании маршрутов", - добавил замглавы министерства.
По словам Потешкина, новая авиатехника даст импульс, чтобы граждане перемещались интенсивнее. Кроме того, это позволит дать возможность установления конкуренции на маршрутах. Это может отразиться на снижении стоимости тарифов на авиабилеты.
Согласно указу "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", предполагается повышение авиационной подвижности населения страны к 2030 году не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
В "Аэрофлоте" назвали последствия введения потолка цен на авиабилеты
17:27
 
ЭкономикаТранспортМинтранс РФавиакомпанииавиаперевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала