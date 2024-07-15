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Секретная служба США присоединится к расследованию покушения на Трампа

Секретная служба США присоединится к расследованию покушения на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ

Секретная служба США присоединится к расследованию покушения на Трампа

Секретная служба США намерена принять участие в расследовании покушения на убийство Дональда Трампа, усилит его охрану на съезде республиканцев. Об этом... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:48+0300

2024-07-15T15:48+0300

2024-07-15T15:49+0300

политика

дональд трамп

покушение на дональда трампа

сша

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США намерена принять участие в расследовании покушения на убийство Дональда Трампа, усилит его охрану на съезде республиканцев. Об этом говорится в заявления главы ведомства Кимберли Читл. 13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения будет оперативным."Мы понимаем важность независимой проверки, о которой вчера объявил президент Байден, и будем принимать в ней полное участие. Мы также будем сотрудничать с соответствующими комитетами Конгресса", - сказано в документе.Как добавила Читл, Секретная служба США будет работать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.Кроме того, отметила она, ведомство усилило охрану Трампа и пересмотрело меры езопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки.

https://1prime.ru/20240715/tramp-850102562.html

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дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша