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Отступили от минимумов - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Отступили от минимумов
Отступили от минимумов - 17.07.2024, ПРАЙМ
Отступили от минимумов
В ходе торгов во вторник индексы обновили годовые минимумы, но под конец основной сессии смогли восстановиться и завершить день ростом. Индекс Мосбиржи... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T08:49+0300
2024-07-17T08:49+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850198708.jpg?1721195367
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В ходе торгов во вторник индексы обновили годовые минимумы, но под конец основной сессии смогли восстановиться и завершить день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 1,08% до 2944,86 п., индекс РТС подрос на 0,53% до 1050,83 п.В Минфине допускают дальнейшее снижение порога обязательной продажи экспортной выручки, что позволит снизить риск избыточной валютной ликвидности на российском финансовом рынке в условиях пониженного объема импорта.Цены на нефть оказались под давлением из-за опасений ослабления спроса со стороны Китая после выхода слабой статистики по экономике КНР. Темпы роста китайского ВВП замедлились до 4,7% во II квартале 2024 года с 5,3% в I квартале. Мы полагаем, что на данный момент рано бить тревогу, и ожидаем, что по мере смягчения денежно-кредитных условий в Китае и в мире внутренний спрос в Китае получит импульс к восстановлению.Цены на золото обновили исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США. Аналитики Goldman Sachs и Moody’s допускают, что ставка по федеральным фондам ФРС США может быть понижена уже на заседании 31 июля.В аутсайдерах во вторник оказались акции МТС на фоне дивидендной отсечки. Кроме того, компания сообщала о продаже квазиказначейского пакета акций в объеме около 1,1% капитала в ЗПИФ для оптимизации расходов.Выручка X5 Group во II квартале повысилась на 25,1% по сравнению с 2023 годом и составила 964 млрд руб. Выручка "Пятерочки" увеличилась на 20,8%, "Перекрёстка" - на 15,4%, "Чижика" – более чем в два раза. Количество магазинов в сети в отчетном периоде увеличилось на 582 единицы или на 2,3% по сравнению с I кварталом 2024 года, за год число магазинов увеличилось на 12,3% до 25,5 тыс. Средний чек тоже растет опережающими инфляцию темпами, на 11,6% и 11,7% в I полугодии и II квартале 2024 года соответственно. Это положительно отразилось на LFL-продажах, которые выросли в январе-июне на 14,9%. Мы полагаем, что сильные операционные показатели найдут отражение в финансовых результатах и котировках бумаг X5 Group после возобновления торгов акциями компании по завершении редомициляции в российскую юрисдикцию в сентябре-октябре.Сегодня последний день для покупки акций Сургутнефтегаза перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,85 руб. и 12,29 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции соответственно. Росстат во второй половине дня опубликует данные по индексу цен производителей за июнь 2024 года.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи
08:49 17.07.2024
 

Отступили от минимумов

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В ходе торгов во вторник индексы обновили годовые минимумы, но под конец основной сессии смогли восстановиться и завершить день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 1,08% до 2944,86 п., индекс РТС подрос на 0,53% до 1050,83 п.
В Минфине допускают дальнейшее снижение порога обязательной продажи экспортной выручки, что позволит снизить риск избыточной валютной ликвидности на российском финансовом рынке в условиях пониженного объема импорта.
Цены на нефть оказались под давлением из-за опасений ослабления спроса со стороны Китая после выхода слабой статистики по экономике КНР. Темпы роста китайского ВВП замедлились до 4,7% во II квартале 2024 года с 5,3% в I квартале. Мы полагаем, что на данный момент рано бить тревогу, и ожидаем, что по мере смягчения денежно-кредитных условий в Китае и в мире внутренний спрос в Китае получит импульс к восстановлению.
Цены на золото обновили исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США. Аналитики Goldman Sachs и Moody’s допускают, что ставка по федеральным фондам ФРС США может быть понижена уже на заседании 31 июля.
В аутсайдерах во вторник оказались акции МТС на фоне дивидендной отсечки. Кроме того, компания сообщала о продаже квазиказначейского пакета акций в объеме около 1,1% капитала в ЗПИФ для оптимизации расходов.
Выручка X5 Group во II квартале повысилась на 25,1% по сравнению с 2023 годом и составила 964 млрд руб. Выручка "Пятерочки" увеличилась на 20,8%, "Перекрёстка" - на 15,4%, "Чижика" – более чем в два раза. Количество магазинов в сети в отчетном периоде увеличилось на 582 единицы или на 2,3% по сравнению с I кварталом 2024 года, за год число магазинов увеличилось на 12,3% до 25,5 тыс. Средний чек тоже растет опережающими инфляцию темпами, на 11,6% и 11,7% в I полугодии и II квартале 2024 года соответственно. Это положительно отразилось на LFL-продажах, которые выросли в январе-июне на 14,9%. Мы полагаем, что сильные операционные показатели найдут отражение в финансовых результатах и котировках бумаг X5 Group после возобновления торгов акциями компании по завершении редомициляции в российскую юрисдикцию в сентябре-октябре.
Сегодня последний день для покупки акций Сургутнефтегаза перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,85 руб. и 12,29 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции соответственно. Росстат во второй половине дня опубликует данные по индексу цен производителей за июнь 2024 года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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