https://1prime.ru/20240717/dragmetally-850220875.html

ФТС отметила рост случаев незаконного перемещения драгметаллов

ФТС отметила рост случаев незаконного перемещения драгметаллов - 17.07.2024, ПРАЙМ

ФТС отметила рост случаев незаконного перемещения драгметаллов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила более 270 фактов незаконного перемещения драгметаллов и ювелирных изделий, что на... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T18:33+0300

2024-07-17T18:33+0300

2024-07-17T18:33+0300

мошенничество

россия

фтс

фтс россии

драгметаллы

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила более 270 фактов незаконного перемещения драгметаллов и ювелирных изделий, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ведомство. "ФТС за полгода пресекла контрабанду драгметаллов и ювелирных изделий на сумму 537 миллионов рублей. Всего выявлено 273 нарушения, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что преимущественно драгоценности перемещались пассажирами московского авиаузла и почтой. Чаще всего их незаконно ввозили из ОАЭ, Китая, Турции и Азербайджана, вывозили – в Китай и Турцию. "В основном это было золото и серебро, а также изделия из драгметаллов – брендовые часы, кольца, серьги, кулоны и браслеты известных ювелирных домов", — отметили в ФТС. "Возбуждено 37 уголовных дел, из них по фактам контрабанды – 27 дел, по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей – 8 дел. По линии административного производства – 238 дел", — добавили там.

https://1prime.ru/20240717/dragmetally-850206215.html

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