https://1prime.ru/20240717/dragmetally-850220875.html
ФТС отметила рост случаев незаконного перемещения драгметаллов
ФТС отметила рост случаев незаконного перемещения драгметаллов - 17.07.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила рост случаев незаконного перемещения драгметаллов
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила более 270 фактов незаконного перемещения драгметаллов и ювелирных изделий, что на... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T18:33+0300
2024-07-17T18:33+0300
2024-07-17T18:33+0300
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила более 270 фактов незаконного перемещения драгметаллов и ювелирных изделий, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ведомство. "ФТС за полгода пресекла контрабанду драгметаллов и ювелирных изделий на сумму 537 миллионов рублей. Всего выявлено 273 нарушения, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что преимущественно драгоценности перемещались пассажирами московского авиаузла и почтой. Чаще всего их незаконно ввозили из ОАЭ, Китая, Турции и Азербайджана, вывозили – в Китай и Турцию. "В основном это было золото и серебро, а также изделия из драгметаллов – брендовые часы, кольца, серьги, кулоны и браслеты известных ювелирных домов", — отметили в ФТС. "Возбуждено 37 уголовных дел, из них по фактам контрабанды – 27 дел, по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей – 8 дел. По линии административного производства – 238 дел", — добавили там.
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россия, фтс, фтс россии, драгметаллы
Мошенничество, РОССИЯ, ФТС, ФТС России, драгметаллы
ФТС отметила рост случаев незаконного перемещения драгметаллов
ФТС в I полугодии выявила на 36% больше фактов незаконного перемещения драгметаллов
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-июнь 2024 года выявила более 270 фактов незаконного перемещения драгметаллов и ювелирных изделий, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ведомство.
"ФТС за полгода пресекла контрабанду драгметаллов и ювелирных изделий на сумму 537 миллионов рублей. Всего выявлено 273 нарушения, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что преимущественно драгоценности перемещались пассажирами московского авиаузла и почтой. Чаще всего их незаконно ввозили из ОАЭ, Китая, Турции и Азербайджана, вывозили – в Китай и Турцию.
Цены на золото выросли до рекордных значений
"В основном это было золото и серебро, а также изделия из драгметаллов – брендовые часы, кольца, серьги, кулоны и браслеты известных ювелирных домов", — отметили в ФТС.
"Возбуждено 37 уголовных дел, из них по фактам контрабанды – 27 дел, по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей – 8 дел. По линии административного производства – 238 дел", — добавили там.