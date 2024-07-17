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Эксперт раскрыл, что станет драйвером для рынка микрогенерации

Эксперт раскрыл, что станет драйвером для рынка микрогенерации - 17.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, что станет драйвером для рынка микрогенерации

Введение ограничений на потребление электроэнергии на юге России в пиковые периоды станет дополнительным драйвером для роста микрогенерации, в том числе... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:27+0300

2024-07-17T11:27+0300

2024-07-17T11:27+0300

энергетика

россия

электроэнергия

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Введение ограничений на потребление электроэнергии на юге России в пиковые периоды станет дополнительным драйвером для роста микрогенерации, в том числе солнечной, на предприятиях и в домохозяйствах, прокомментировал РИА Новости директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "Ограничения в энергоснабжении станут дополнительным драйвером для рынка микрогенерации. Солнечные панели в комбинации с накопителем энергии - эффективное решение как для предприятий, так и для домохозяйств", - сказал он. При этом Жихарев также отметил, что излишки электроэнергии от таких установок можно продавать в сеть. Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме Юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров. Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт. Энергоблок №1 станции был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, отмечала пресс-служба ведомства. Во вторник были частично обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.

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россия, электроэнергия