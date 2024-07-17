Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240717/germaniya-850204140.html
Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ
Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ
Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ
Власти ФРГ, как ожидается, в среду одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено 4 миллиарда евро, вместо 8 миллиардов в... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:31+0300
2024-07-17T11:31+0300
германия
украина
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/35/837663560_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5b81b1bd840ec42a0df335e5ed6a1ba6.jpg
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Власти ФРГ, как ожидается, в среду одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено 4 миллиарда евро, вместо 8 миллиардов в 2024, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до 4 миллиардов евро, вместо примерно 8 миллиардов в 2024 году", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, бюджет согласуют в среду. В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - СДПГ Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240716/lavrov-850184839.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/35/837663560_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2757694239780be2ac978f6d91a72098.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, помощь украине
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, помощь Украине
11:31 17.07.2024
 
Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ

Reuters: власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Власти ФРГ, как ожидается, в среду одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено 4 миллиарда евро, вместо 8 миллиардов в 2024, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
"Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до 4 миллиардов евро, вместо примерно 8 миллиардов в 2024 году", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, бюджет согласуют в среду.
В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - СДПГ Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением
Вчера, 17:28
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала