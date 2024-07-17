https://1prime.ru/20240717/germaniya-850204140.html

Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ

Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ

Германия сократит помощь Киеву в два раза, пишет СМИ

Власти ФРГ, как ожидается, в среду одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено 4 миллиарда евро, вместо 8 миллиардов в... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T11:31+0300

2024-07-17T11:31+0300

2024-07-17T11:31+0300

германия

украина

помощь украине

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Власти ФРГ, как ожидается, в среду одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено 4 миллиарда евро, вместо 8 миллиардов в 2024, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до 4 миллиардов евро, вместо примерно 8 миллиардов в 2024 году", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, бюджет согласуют в среду. В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - СДПГ Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240716/lavrov-850184839.html

германия

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германия, украина, помощь украине