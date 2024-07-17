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Электроснабжение потребителей на юге России восстановили
Электроснабжение потребителей на юге России восстановили - 17.07.2024, ПРАЙМ
Электроснабжение потребителей на юге России восстановили
Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:20+0300
2024-07-17T09:20+0300
2024-07-17T09:34+0300
энергетика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ."Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", - говорится в сообщении министерства.
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россия, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, электроэнергия
Электроснабжение потребителей на юге России восстановили
Минэнерго: электроснабжение потребителей на юге России восстановлено
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ.
"Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", - говорится в сообщении министерства.