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Электроснабжение потребителей на юге России восстановили

Электроснабжение потребителей на юге России восстановили - 17.07.2024, ПРАЙМ

Электроснабжение потребителей на юге России восстановили

Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T09:20+0300

2024-07-17T09:20+0300

2024-07-17T09:34+0300

энергетика

россия

электроэнергия

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ."Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", - говорится в сообщении министерства.

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россия, электроэнергия