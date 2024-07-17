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Электроснабжение потребителей на юге России восстановили - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Электроснабжение потребителей на юге России восстановили
Электроснабжение потребителей на юге России восстановили - 17.07.2024, ПРАЙМ
Электроснабжение потребителей на юге России восстановили
Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:20+0300
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энергетика
россия
электроэнергия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ."Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", - говорится в сообщении министерства.
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россия, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, электроэнергия
09:20 17.07.2024 (обновлено: 09:34 17.07.2024)
 
Электроснабжение потребителей на юге России восстановили

Минэнерго: электроснабжение потребителей на юге России восстановлено

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей на Юге России, где накануне вводилось ограничение энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ.
"Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", - говорится в сообщении министерства.
 
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