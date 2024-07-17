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Польша начнет на границе с Белоруссией операцию с участием тысяч солдат
Польша начнет на границе с Белоруссией операцию с участием тысяч солдат - 17.07.2024, ПРАЙМ
Польша начнет на границе с Белоруссией операцию с участием тысяч солдат
На границе Польши и Белоруссии 1 августа начнется новая специальная операция, заявил на пресс-конференции глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T11:50+0300
2024-07-17T11:50+0300
2024-07-17T12:37+0300
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ВАРШАВА, 17 июл – ПРАЙМ. На границе Польши и Белоруссии 1 августа начнется новая специальная операция, заявил на пресс-конференции глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. "С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции – тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат", - рассказал он. Он добавил, что армия готова направить в регион дополнительные силы и средства, если это потребуется. Замглавы Минобороны Павел Бейда сообщил, что на границе размещены почти 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши. Их количество вырастет до 8 тысяч солдат, они станут охранять непосредственно польскую границу. Кроме того, 9 тысяч военных будут размещаться в постоянной готовности вблизи. Эти военнослужащие смогут со всем своим снаряжением и оружием в течение 48 часов оказать поддержку. Чиновник уточнил, что это будут силы быстрого пограничного реагирования. Польша ранее приняла программу защиты восточного участка границы "Восточный щит". Ее планируется реализовать в 2024–2028 годах. На программу направят 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает в себя подготовку к обороне приграничных территорий, обустройство системы обнаружения, предупреждения и сопровождения. Согласно программе, это предполагается сделать за счет создания сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения. Кроме того, предполагается развивать инфраструктуру противодействия беспилотникам.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава российского государства отметил, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, исходящей от России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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польша, белоруссия, минобороны
ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, Минобороны
Польша начнет на границе с Белоруссией операцию с участием тысяч солдат
Польша 1 августа запускает на границе с Белоруссией операцию с участием до 17 тысяч солдат
ВАРШАВА, 17 июл – ПРАЙМ. На границе Польши и Белоруссии 1 августа начнется новая специальная операция, заявил на пресс-конференции глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
"С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции – тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат", - рассказал он.
Он добавил, что армия готова направить в регион дополнительные силы и средства, если это потребуется.
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
Замглавы Минобороны Павел Бейда сообщил, что на границе размещены почти 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши. Их количество вырастет до 8 тысяч солдат, они станут охранять непосредственно польскую границу. Кроме того, 9 тысяч военных будут размещаться в постоянной готовности вблизи. Эти военнослужащие смогут со всем своим снаряжением и оружием в течение 48 часов оказать поддержку. Чиновник уточнил, что это будут силы быстрого пограничного реагирования.
Польша ранее приняла программу защиты восточного участка границы "Восточный щит". Ее планируется реализовать в 2024–2028 годах. На программу направят 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает в себя подготовку к обороне приграничных территорий, обустройство системы обнаружения, предупреждения и сопровождения. Согласно программе, это предполагается сделать за счет создания сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения. Кроме того, предполагается развивать инфраструктуру противодействия беспилотникам.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава российского государства отметил, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, исходящей от России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".