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Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России

Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России - 17.07.2024, ПРАЙМ

Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России

Исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России в 14.00 мск вторника на фоне наплыва туристов и использования... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T09:23+0300

2024-07-17T09:23+0300

2024-07-17T09:36+0300

энергетика

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России в 14.00 мск вторника на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров, это на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе, сообщил "Системный оператор". "Вчера в 14:00 (мск) при температуре 28,2°C абсолютный исторический рекорд потребления мощности установлен в ОЭС Юга - 20 954 МВт. Это на 4 МВт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года при среднесуточной температуре -11,5 °C", - говорится в Telegram-канале регулятора. "Достижение рекордных показателей потребления летом в этой энергосистеме обусловлено наплывом туристов в связи с отпускным сезоном и повсеместным использованием энергоемких приборов - кондиционеров, холодильного оборудования", - добавляется в сообщении.

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