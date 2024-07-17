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Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России
Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России - 17.07.2024, ПРАЙМ
Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России
Исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России в 14.00 мск вторника на фоне наплыва туристов и использования... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:23+0300
2024-07-17T09:36+0300
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России в 14.00 мск вторника на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров, это на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе, сообщил "Системный оператор". "Вчера в 14:00 (мск) при температуре 28,2°C абсолютный исторический рекорд потребления мощности установлен в ОЭС Юга - 20 954 МВт. Это на 4 МВт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года при среднесуточной температуре -11,5 °C", - говорится в Telegram-канале регулятора. "Достижение рекордных показателей потребления летом в этой энергосистеме обусловлено наплывом туристов в связи с отпускным сезоном и повсеместным использованием энергоемких приборов - кондиционеров, холодильного оборудования", - добавляется в сообщении.
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Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ
09:23 17.07.2024 (обновлено: 09:36 17.07.2024)
 
Новый рекорд потребления мощности установили в энергосистеме Юга России

Исторический рекорд потребления мощности был установлен в энергосистеме Юга России

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкТроицкая ГРЭС в Челябинской области
Троицкая ГРЭС в Челябинской области - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт был установлен в энергосистеме Юга России в 14.00 мск вторника на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров, это на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе, сообщил "Системный оператор".
"Вчера в 14:00 (мск) при температуре 28,2°C абсолютный исторический рекорд потребления мощности установлен в ОЭС Юга - 20 954 МВт. Это на 4 МВт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года при среднесуточной температуре -11,5 °C", - говорится в Telegram-канале регулятора.
"Достижение рекордных показателей потребления летом в этой энергосистеме обусловлено наплывом туристов в связи с отпускным сезоном и повсеместным использованием энергоемких приборов - кондиционеров, холодильного оборудования", - добавляется в сообщении.
 
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