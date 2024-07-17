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В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ
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В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ
В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ - 17.07.2024, ПРАЙМ
В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ
Американские спецслужбы не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели, передает издание Politico. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:17+0300
2024-07-17T09:17+0300
политика
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американские спецслужбы не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели, передает издание Politico."(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа", — сказано в публикации.Также отмечается, что американская сторона получает все больше доказательств о попытках Ирана отомстить Трампу за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тегеран в свою очередь отрицает свою роль в покушении на экс-главу Белого дома.Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.Кроме того, полиция штата Милуоки сообщила ранее еще об одном эпизоде с вооруженным человеком всего в километре от съезда республиканцев, проходившего 15 июля.
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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Политика, США, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
09:17 17.07.2024
 
В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ

Politico: разведка США не исключает новых попыток покушения на Трампа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американские спецслужбы не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели, передает издание Politico.
"(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа", — сказано в публикации.
Также отмечается, что американская сторона получает все больше доказательств о попытках Ирана отомстить Трампу за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тегеран в свою очередь отрицает свою роль в покушении на экс-главу Белого дома.
Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
Кроме того, полиция штата Милуоки сообщила ранее еще об одном эпизоде с вооруженным человеком всего в километре от съезда республиканцев, проходившего 15 июля.
Петер Сийярто
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ПолитикаСШАДональд Трамппокушение на Дональда Трампа
 
 
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