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Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто - 17.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто
Венгрия скрестила пальцы за бывшего президента Соединенных Штатах Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T06:50+0300
2024-07-17T06:50+0300
2024-07-17T06:50+0300
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ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия скрестила пальцы за бывшего президента Соединенных Штатах Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения двух стран были на высоте, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение. Я полагаю, что у нас есть право скрестить пальцы", - сказал он на полях ООН.По его мнению, пока еще рано говорить о том, кто победит, с венгерской точки зрения, при президентстве Трампа отношения США и Венгрии "были на высоте". "Когда президент Трамп был у власти, в мире не велись и не начинались никакие серьезные войны. Теперь уже два с половиной года мы живем в тени войны по соседству с нами", - сказал министр.
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венгрия, сша
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа на президентских выборах в США
ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия скрестила пальцы за бывшего президента Соединенных Штатах Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения двух стран были на высоте, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение. Я полагаю, что у нас есть право скрестить пальцы", - сказал он на полях ООН.
По его мнению, пока еще рано говорить о том, кто победит, с венгерской точки зрения, при президентстве Трампа отношения США и Венгрии "были на высоте".
"Когда президент Трамп был у власти, в мире не велись и не начинались никакие серьезные войны. Теперь уже два с половиной года мы живем в тени войны по соседству с нами", - сказал министр.
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