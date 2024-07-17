Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240717/vengriya-850197993.html
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто - 17.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто
Венгрия скрестила пальцы за бывшего президента Соединенных Штатах Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T06:50+0300
2024-07-17T06:50+0300
венгрия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия скрестила пальцы за бывшего президента Соединенных Штатах Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения двух стран были на высоте, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение. Я полагаю, что у нас есть право скрестить пальцы", - сказал он на полях ООН.По его мнению, пока еще рано говорить о том, кто победит, с венгерской точки зрения, при президентстве Трампа отношения США и Венгрии "были на высоте". "Когда президент Трамп был у власти, в мире не велись и не начинались никакие серьезные войны. Теперь уже два с половиной года мы живем в тени войны по соседству с нами", - сказал министр.
https://1prime.ru/20240717/kitay-850196945.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, сша
ВЕНГРИЯ, США
06:50 17.07.2024
 
Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия скрестила пальцы за победу Трампа на президентских выборах в США

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 17 июл - ПРАЙМ. Венгрия скрестила пальцы за бывшего президента Соединенных Штатах Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства с учетом того, что при нем отношения двух стран были на высоте, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение. Я полагаю, что у нас есть право скрестить пальцы", - сказал он на полях ООН.
По его мнению, пока еще рано говорить о том, кто победит, с венгерской точки зрения, при президентстве Трампа отношения США и Венгрии "были на высоте".
"Когда президент Трамп был у власти, в мире не велись и не начинались никакие серьезные войны. Теперь уже два с половиной года мы живем в тени войны по соседству с нами", - сказал министр.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Китай готов с Венгрией способствовать урегулированию на Украине
05:25
 
ВЕНГРИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала