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Индийская компания поможет России с верификацией выбросов для экспорта

Индийская компания поможет России с верификацией выбросов для экспорта - 17.07.2024, ПРАЙМ

Индийская компания поможет России с верификацией выбросов для экспорта

России нужна верификация выбросов для экспорта углеводородов и Индия может предоставить такие услуги, заявил РИА Новости глава компании Earthood Кавирадж Сингх. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T14:29+0300

2024-07-17T14:29+0300

2024-07-17T14:29+0300

индия

россия

экспорт

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл – ПРАЙМ. России нужна верификация выбросов для экспорта углеводородов и Индия может предоставить такие услуги, заявил РИА Новости глава компании Earthood Кавирадж Сингх.Эта компания с головным офисом в Дели предоставляет услуги верификации проектов по компенсации выбросов углерода и оказывает компаниям помощь в определении их потребностей в сокращении выбросов парниковых газов и приведении их целей по декарбонизации в соответствие с международными стандартами. В этом году компания открыла свой офис в России."И Индия, и Россия, и ЕС - все должны сокращать свои выбросы. Если вы экспортируете какой-либо продукт за пределы своей страны, ваши конечные потребители требуют от вас сократить выбросы парниковых газов, связанные с этим продуктом", - отметил Сингх, приведя в пример введенный в Евросоюзе налог CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).Механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу.Первый этап программы, которая будет постепенно внедряться в течение трех лет, вступил в силу 1 октября 2023 года. Пилотный этап ориентирован на отрасли с высоким уровнем выбросов, включая цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, водород и электроэнергию. После этого CBAM будет постепенно расширяться, охватывая все больше секторов, пока не вступит в полную силу с 1 января 2026 года. Только после этого будет введена цена на углерод.Новый механизм призван не только стимулировать страны-экспортеры снижать углеродоемкость своей продукции, но и не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом.

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индия, россия, экспорт