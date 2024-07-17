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Япония может выделить Киеву $3,3 млрд от доходов с активов России

Япония может выделить Киеву $3,3 млрд от доходов с активов России - 17.07.2024, ПРАЙМ

Япония может выделить Киеву $3,3 млрд от доходов с активов России

Япония близка к тому, чтобы направить помощь Киеву в размере 3,3 миллиарда долларов (5,2 триллиона иен) из доходов от замороженных российских активов, передает... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T08:48+0300

2024-07-17T08:48+0300

2024-07-17T09:40+0300

экономика

япония

замороженные российские активы

украина

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ТОКИО, 17 июл – ПРАЙМ. Япония близка к тому, чтобы направить помощь Киеву в размере 3,3 миллиарда долларов (5,2 триллиона иен) из доходов от замороженных российских активов, передает агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники. Названная сумма составит около 6% от общей суммы в 50 миллиардов долларов, которые страны G7 договорились выделить Украине в качестве кредита. Заем будет погашаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. Из этой суммы по 20 миллиардов выделят Соединенные Штаты и страны Евросоюза, остальные 10 миллиардов должны будут поделить между собой Япония, Канада и Великобритания. Предполагается, что вопрос об использовании доходов от заблокированных российских активов будет обсуждаться на заседании глав Минфинов и Центробанков стран G7 в Рио-де-Жанейро на полях встречи в рамках G20. Выделенные Японией деньги будут направлены на оказание невоенной помощи, уточняется в материале. В Японии заблокированы финансовые активы России на сумму 33 миллиарда долларов (на март 2022 года это эквивалентно примерно 4 триллионам йен, на июль 2024 года - 5,2 триллиона иен). После начала российской спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Киеву кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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япония, замороженные российские активы, украина