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Юань открыл торги ростом на копейку - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Юань открыл торги ростом на копейку
Юань открыл торги ростом на копейку - 17.07.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги ростом на копейку
Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 1 копейку, до 12,05 рубля.
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юань, курсы валют, рубль
юань, Курсы валют, рубль
10:04 17.07.2024 (обновлено: 10:12 17.07.2024)
 
Юань открыл торги ростом на копейку

Курс юаня на Московской бирже поднимается до 12,05 рубля

© fotolia.com / dacasdo% Юань
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© fotolia.com / dacasdo
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 1 копейку, до 12,05 рубля.
 
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