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Юань открыл торги ростом на копейку
Юань открыл торги ростом на копейку - 17.07.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги ростом на копейку
Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:04+0300
2024-07-17T10:04+0300
2024-07-17T10:12+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 1 копейку, до 12,05 рубля.
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юань, курсы валют, рубль
Юань открыл торги ростом на копейку
Курс юаня на Московской бирже поднимается до 12,05 рубля
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 1 копейку, до 12,05 рубля.