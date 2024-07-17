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Запад остался в меньшинстве на площадке ООН, заявила Захарова - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Запад остался в меньшинстве на площадке ООН, заявила Захарова
Запад остался в меньшинстве на площадке ООН, заявила Захарова - 17.07.2024, ПРАЙМ
Запад остался в меньшинстве на площадке ООН, заявила Захарова
Выступления, которые прошли в рамках заседания Совбеза ООН во вторник, продемонстрировали, что Запад остался в меньшинстве, в то время как голос мирового... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:00+0300
2024-07-17T09:44+0300
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Выступления, которые прошли в рамках заседания Совбеза ООН во вторник, продемонстрировали, что Запад остался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в унисон, в том числе с позицией России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Достучаться (до Запада - ред.) или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная. Мировое большинстве стучится вместе с нами", - отметила она Захарова подчеркнула, что выступления представителей стран мирового большинства звучали в унисон российской позицией, и все участники говорили о многополярности, истинном сотрудничестве. "Послушайте сами, и вы увидите, в каком меньшинстве находится коллективный Запад… Мы стучимся в дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад, который оказался в меньшинстве", - сказала Захарова. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник выступил в качестве председателя на открытых дебатах министерского уровня СБ ООН.
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оон, мид рф, мария захарова, запад
ООН, МИД РФ, Мария Захарова, ЗАПАД
09:00 17.07.2024 (обновлено: 09:44 17.07.2024)
 
Запад остался в меньшинстве на площадке ООН, заявила Захарова

Захарова: выступления в СБ ООН показали, что Запад в меньшинстве

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Выступления, которые прошли в рамках заседания Совбеза ООН во вторник, продемонстрировали, что Запад остался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в унисон, в том числе с позицией России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Достучаться (до Запада - ред.) или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная. Мировое большинстве стучится вместе с нами", - отметила она
Захарова подчеркнула, что выступления представителей стран мирового большинства звучали в унисон российской позицией, и все участники говорили о многополярности, истинном сотрудничестве.
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"Послушайте сами, и вы увидите, в каком меньшинстве находится коллективный Запад… Мы стучимся в дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад, который оказался в меньшинстве", - сказала Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник выступил в качестве председателя на открытых дебатах министерского уровня СБ ООН.
 
ООНМИД РФМария ЗахароваЗАПАД
 
 
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