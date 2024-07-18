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Уныние на рынке проходит - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Уныние на рынке проходит
Уныние на рынке проходит - 18.07.2024, ПРАЙМ
Уныние на рынке проходит
В среду, 17 июля, торги российским рублем шли разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 88,49, евро/рубль - выросла на 0,36%, до 96,80 руб.,... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T08:59+0300
2024-07-18T08:59+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В среду, 17 июля, торги российским рублем шли разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 88,49, евро/рубль - выросла на 0,36%, до 96,80 руб., юань/рубль - упала на 0,30%, до 12,0030 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 18 июля на отметке в 88,0872 руб. за 1 доллар, евро - на 96,3046 руб. за 1 евро.Новой значимой для торгов информации накануне не появилось. Однако у инвесторов на руках и так было, на что опереться: речь идет о данных по сокращению норм зачисления валютной ручки на счета экспортеров.В России начинается актина фаза налогового периода. Здесь рубль может ощутить поддержку на фоне повышенного спроса со стороны экспортных компаний.К утру четверга нефть Brent выросла до $85,50 за баррель. После нескольких дней уныния рынку удалось активизировать покупки. Триггером стали статданные от Минэнерго США, которые отразили понижение запасов "черного золота" за неделю. Получается, что показатель падает три недели кряду. Это самая длинная подобная фаза с сентября 2023 года. Для сектора нефти это стабильная опора.Сегодня доллар США будет двигаться в рамках 88,30-89,00 рублей. Пока все выглядит очень спокойно. Евровалюта останется в пределах 96,50-97,50 рублей. Российский рынок акций накануне подрос, но биржевой энтузиазм уменьшился в размерах. Индекс Мосбиржи укрепился на символические 0,08%, до 2947,24 п., индекс РТС - на 0,30%, до 1054,01 п. Для индекса МосБиржи предпочтительной областью колебаний на сегодня станет диапазон 2920-2970 п., для валютного - 1040-1070 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи
08:59 18.07.2024
 

Уныние на рынке проходит

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В среду, 17 июля, торги российским рублем шли разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 88,49, евро/рубль - выросла на 0,36%, до 96,80 руб., юань/рубль - упала на 0,30%, до 12,0030 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 18 июля на отметке в 88,0872 руб. за 1 доллар, евро - на 96,3046 руб. за 1 евро.

Новой значимой для торгов информации накануне не появилось. Однако у инвесторов на руках и так было, на что опереться: речь идет о данных по сокращению норм зачисления валютной ручки на счета экспортеров.

В России начинается актина фаза налогового периода. Здесь рубль может ощутить поддержку на фоне повышенного спроса со стороны экспортных компаний.

К утру четверга нефть Brent выросла до $85,50 за баррель. После нескольких дней уныния рынку удалось активизировать покупки. Триггером стали статданные от Минэнерго США, которые отразили понижение запасов "черного золота" за неделю. Получается, что показатель падает три недели кряду. Это самая длинная подобная фаза с сентября 2023 года. Для сектора нефти это стабильная опора.

Сегодня доллар США будет двигаться в рамках 88,30-89,00 рублей. Пока все выглядит очень спокойно. Евровалюта останется в пределах 96,50-97,50 рублей.

Российский рынок акций накануне подрос, но биржевой энтузиазм уменьшился в размерах. Индекс Мосбиржи укрепился на символические 0,08%, до 2947,24 п., индекс РТС - на 0,30%, до 1054,01 п. Для индекса МосБиржи предпочтительной областью колебаний на сегодня станет диапазон 2920-2970 п., для валютного - 1040-1070 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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