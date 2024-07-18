Уныние на рынке проходит

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В среду, 17 июля, торги российским рублем шли разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 88,49, евро/рубль - выросла на 0,36%, до 96,80 руб., юань/рубль - упала на 0,30%, до 12,0030 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 18 июля на отметке в 88,0872 руб. за 1 доллар, евро - на 96,3046 руб. за 1 евро.Новой значимой для торгов информации накануне не появилось. Однако у инвесторов на руках и так было, на что опереться: речь идет о данных по сокращению норм зачисления валютной ручки на счета экспортеров.В России начинается актина фаза налогового периода. Здесь рубль может ощутить поддержку на фоне повышенного спроса со стороны экспортных компаний.К утру четверга нефть Brent выросла до $85,50 за баррель. После нескольких дней уныния рынку удалось активизировать покупки. Триггером стали статданные от Минэнерго США, которые отразили понижение запасов "черного золота" за неделю. Получается, что показатель падает три недели кряду. Это самая длинная подобная фаза с сентября 2023 года. Для сектора нефти это стабильная опора.Сегодня доллар США будет двигаться в рамках 88,30-89,00 рублей. Пока все выглядит очень спокойно. Евровалюта останется в пределах 96,50-97,50 рублей. Российский рынок акций накануне подрос, но биржевой энтузиазм уменьшился в размерах. Индекс Мосбиржи укрепился на символические 0,08%, до 2947,24 п., индекс РТС - на 0,30%, до 1054,01 п. Для индекса МосБиржи предпочтительной областью колебаний на сегодня станет диапазон 2920-2970 п., для валютного - 1040-1070 п.
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В среду, 17 июля, торги российским рублем шли разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 88,49, евро/рубль - выросла на 0,36%, до 96,80 руб., юань/рубль - упала на 0,30%, до 12,0030 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 18 июля на отметке в 88,0872 руб. за 1 доллар, евро - на 96,3046 руб. за 1 евро.
Новой значимой для торгов информации накануне не появилось. Однако у инвесторов на руках и так было, на что опереться: речь идет о данных по сокращению норм зачисления валютной ручки на счета экспортеров.
В России начинается актина фаза налогового периода. Здесь рубль может ощутить поддержку на фоне повышенного спроса со стороны экспортных компаний.
К утру четверга нефть Brent выросла до $85,50 за баррель. После нескольких дней уныния рынку удалось активизировать покупки. Триггером стали статданные от Минэнерго США, которые отразили понижение запасов "черного золота" за неделю. Получается, что показатель падает три недели кряду. Это самая длинная подобная фаза с сентября 2023 года. Для сектора нефти это стабильная опора.
Сегодня доллар США будет двигаться в рамках 88,30-89,00 рублей. Пока все выглядит очень спокойно. Евровалюта останется в пределах 96,50-97,50 рублей.
Российский рынок акций накануне подрос, но биржевой энтузиазм уменьшился в размерах. Индекс Мосбиржи укрепился на символические 0,08%, до 2947,24 п., индекс РТС - на 0,30%, до 1054,01 п. Для индекса МосБиржи предпочтительной областью колебаний на сегодня станет диапазон 2920-2970 п., для валютного - 1040-1070 п.
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