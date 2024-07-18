Темпы роста замедлились

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду продемонстрировал небольшой рост, на 0,08% до 2947,24 пункта, в то время как индекс РТС прибавил 0,30% и до 1054,01 пункта. Позитивной динамике российских индикаторов способствовал рост в нефтегазовом секторе, соответствующий отраслевой индекс вырос на 0,36%. В сегменте государственных облигаций сохраняется негативная динамика, индекс RGBI достиг очередных минимумов, снизившись на 0,53%.Цены на нефть выросли на фоне информации о более существенном чем ожидалось сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Это положительно отразилось на курсе рубля, который укрепился по отношению к юаню.Росстат опубликовал недельные данные по инфляции. Темпы роста потребительских цен в России за неделю с 9 по 15 июля составили 0,11% по сравнению с 0,27% и 0,66% за две предыдущие недели. С начала месяца повысились на 0,88%, а с начала года – на 4,79%. Несмотря на замедление инфляции на прошлой неделе, консенсус-прогноз по росту ключевой ставки на июльском заседании складывается в пользу повышения ключевой ставки на 100-200 б.п., поскольку инфляция с начала года достигла верхней границы прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%). Кроме того, инфляционные ожидания населения России в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне, согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу Банка России.Компания ЛСР отмечает увеличение продаж недвижимости в I полугодии 2024 года на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86 млрд руб. Наибольший рост продаж произошел в Москве, где продажи увеличились в 2,1 раза и составили 50 млрд руб. 83% контрактов было заключено с привлечение ипотечного кредитования.SFI сократила свою долю в нефтяной компании РуссНефть: в начале мая доля холдинга в нефтяной компании снизилась с 9,85% до 1,12%. Информация о покупателе и цене сделки не раскрывается.Сегодня по акциям Сургутнефтегаза ожидается дивидендный гэп. Закрытие дивидендного разрыва может занять от одного до нескольких месяцев. При прочих равных условиях, обыкновенные акции могут закрыть дивидендный гэп быстрее привилегированных акций.
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду продемонстрировал небольшой рост, на 0,08% до 2947,24 пункта, в то время как индекс РТС прибавил 0,30% и до 1054,01 пункта. Позитивной динамике российских индикаторов способствовал рост в нефтегазовом секторе, соответствующий отраслевой индекс вырос на 0,36%. В сегменте государственных облигаций сохраняется негативная динамика, индекс RGBI достиг очередных минимумов, снизившись на 0,53%.
Цены на нефть выросли на фоне информации о более существенном чем ожидалось сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Это положительно отразилось на курсе рубля, который укрепился по отношению к юаню.
Росстат опубликовал недельные данные по инфляции. Темпы роста потребительских цен в России за неделю с 9 по 15 июля составили 0,11% по сравнению с 0,27% и 0,66% за две предыдущие недели. С начала месяца повысились на 0,88%, а с начала года – на 4,79%. Несмотря на замедление инфляции на прошлой неделе, консенсус-прогноз по росту ключевой ставки на июльском заседании складывается в пользу повышения ключевой ставки на 100-200 б.п., поскольку инфляция с начала года достигла верхней границы прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%). Кроме того, инфляционные ожидания населения России в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне, согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу Банка России.
Компания ЛСР отмечает увеличение продаж недвижимости в I полугодии 2024 года на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86 млрд руб. Наибольший рост продаж произошел в Москве, где продажи увеличились в 2,1 раза и составили 50 млрд руб. 83% контрактов было заключено с привлечение ипотечного кредитования.
SFI сократила свою долю в нефтяной компании РуссНефть: в начале мая доля холдинга в нефтяной компании снизилась с 9,85% до 1,12%. Информация о покупателе и цене сделки не раскрывается.
Сегодня по акциям Сургутнефтегаза ожидается дивидендный гэп. Закрытие дивидендного разрыва может занять от одного до нескольких месяцев. При прочих равных условиях, обыкновенные акции могут закрыть дивидендный гэп быстрее привилегированных акций.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.