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Банки обяжут предоставлять расчет операционного риска по банковской группе

Банки обяжут предоставлять расчет операционного риска по банковской группе - 18.07.2024, ПРАЙМ

Банки обяжут предоставлять расчет операционного риска по банковской группе

Банк России в третьем квартале текущего года собирается уточнить состав информации о рисках, представляемой банками регулятору, в частности, планирует обязать... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:51+0300

2024-07-18T15:51+0300

2024-07-18T15:51+0300

банк россии

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале текущего года собирается уточнить состав информации о рисках, представляемой банками регулятору, в частности, планирует обязать их включать в отчеты расчет операционного риска по банковской группе, говорится в "Обзоре банковского регулирования" ЦБ за второй квартал 2024 года о планах регулятора. "В отчет о рисках банки теперь будут включать расчет операционного риска БГ (банковской группы - ред.) и сведения о риске секьюритизации по ПВР (подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов - ред.) на соло-основе. Предполагается, что изменения заработают во второй половине 2025 года", - указывается в документе. Кроме того, ЦБ РФ планирует зафиксировать перечень официальных документов для оценки доходов заемщиков-физлиц, при отсутствии которых разрешит включать ссуды величиной до 1 миллиона рублей в портфель однородных ссуд банков с формированием повышенного резерва (предварительно не менее 5,5%). Предполагается, что этот подход заработает с 1 апреля 2025 года. Также ЦБ планирует перевести банки с универсальной лицензией на финализированный подход к расчету нормативов достаточности капитала. В рамках такого подхода кредитные риски оцениваются по классам контрагентов с учетом уровня их кредитоспособности, отмечается там же. Это дает возможность использовать более гранулированные риск-веса, чем на стандартном подходе, например: − 20–95% вместо 35–70% для ипотечных кредитов; − 65% (пониженный риск-вес) вместо 100% для кредитов заемщикам инвестиционного уровня; − 85% вместо 100% для кредитов субъектам МСП, поясняет ЦБ и добавляет, что эти изменения вступят в силу в 2025 году.

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