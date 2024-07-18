https://1prime.ru/20240718/bombardirovschiki-850240822.html
Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям
Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям - 18.07.2024, ПРАЙМ
Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям
В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:26+0300
2024-07-18T13:26+0300
2024-07-18T13:43+0300
вооружения
сергей рябков
ядерное оружие
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f03776face55b391ac744396d9b971.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В будущем США могут усилить свой ядерный потенциал, считает замглавы МИД, в связи с этим Россия вынуждена искать более эффективные пути реагирования."Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - прокомментировал Рябков планы Вашингтона начать реконверсию военной техники. Он также добавил, что Россия к этому готова, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у Москвы есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, подчеркнул дипломат.
https://1prime.ru/20240712/ryabkov-850057471.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed7c77708249e283a4b3bdce8ee10fbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, ядерное оружие, сша, россия
Вооружения, Сергей Рябков, ядерное оружие, США, РОССИЯ
Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям
Рябков: РФ готовится к возможному значительному наращиванию США ядерных потенциалов
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В будущем США могут усилить свой ядерный потенциал, считает замглавы МИД, в связи с этим Россия вынуждена искать более эффективные пути реагирования.
"Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - прокомментировал Рябков планы Вашингтона начать реконверсию военной техники.
Замглавы МИД оценил ядерную доктрину России
Он также добавил, что Россия к этому готова, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у Москвы есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, подчеркнул дипломат.