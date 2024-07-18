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Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям
Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям - 18.07.2024, ПРАЙМ
Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям
В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:26+0300
2024-07-18T13:43+0300
вооружения
сергей рябков
ядерное оружие
сша
россия
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В будущем США могут усилить свой ядерный потенциал, считает замглавы МИД, в связи с этим Россия вынуждена искать более эффективные пути реагирования."Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - прокомментировал Рябков планы Вашингтона начать реконверсию военной техники. Он также добавил, что Россия к этому готова, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у Москвы есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, подчеркнул дипломат.
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сергей рябков, ядерное оружие, сша, россия
Вооружения, Сергей Рябков, ядерное оружие, США, РОССИЯ
13:26 18.07.2024 (обновлено: 13:43 18.07.2024)
 
Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям

Рябков: РФ готовится к возможному значительному наращиванию США ядерных потенциалов

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В будущем США могут усилить свой ядерный потенциал, считает замглавы МИД, в связи с этим Россия вынуждена искать более эффективные пути реагирования.
"Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - прокомментировал Рябков планы Вашингтона начать реконверсию военной техники.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Замглавы МИД оценил ядерную доктрину России
12 июля, 15:25
Он также добавил, что Россия к этому готова, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у Москвы есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, подчеркнул дипломат.
 
ВооруженияСергей Рябковядерное оружиеСШАРОССИЯ
 
 
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