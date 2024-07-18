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Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям

Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям - 18.07.2024, ПРАЙМ

Рябков заявил, что Россия должна готовиться к нежелательным сценариям

В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T13:26+0300

2024-07-18T13:26+0300

2024-07-18T13:43+0300

вооружения

сергей рябков

ядерное оружие

сша

россия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В ответ на обсуждения в Вашингтоне перевода тяжелых бомбардировщиков B-52 на гражданское производство Россия готовится к негативному сценарию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В будущем США могут усилить свой ядерный потенциал, считает замглавы МИД, в связи с этим Россия вынуждена искать более эффективные пути реагирования."Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - прокомментировал Рябков планы Вашингтона начать реконверсию военной техники. Он также добавил, что Россия к этому готова, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у Москвы есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, подчеркнул дипломат.

https://1prime.ru/20240712/ryabkov-850057471.html

сша

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сергей рябков, ядерное оружие, сша, россия