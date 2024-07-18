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Мир набрал безвозвратных долгов. Кто первый не выдержит

Мир набрал безвозвратных долгов. Кто первый не выдержит - 18.07.2024, ПРАЙМ

Мир набрал безвозвратных долгов. Кто первый не выдержит

Стремительный рост мирового госдолга вызывает опасения – даже если страны сложат все имеющиеся у них доходы, они не смогут его погасить. Чем это опасно и что... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T04:04+0300

2024-07-18T04:04+0300

2024-07-18T04:04+0300

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стремительный рост мирового госдолга вызывает опасения – даже если страны сложат все имеющиеся у них доходы, они не смогут его погасить. Чем это опасно и что будет, когда "все обнулится", читайте в материале "Прайма".Мировой госдолг растет ускоренными темпами. К такому выводу пришли РИА Новости, проанализировав статистику МВФ и Всемирного банка за 2023 год. Выяснилось, что госдолг вырос на 5,8% до 101 триллиона долларов, а глобальный ВВП – на 4,2% до 105,4 триллиона долларов. Как следствие, размер мирового госдолга достиг 95,8% мирового ВВП против 94,5% годом ранее.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТреть этого долга – без малого 35 триллионов долларов – приходится на США, почти 15 триллионов на Китай, а замыкает тройку лидеров Япония с 10,6 триллиона долларов. Еще у восьми стран объем госдолга превышал 1% мировой экономики. В основном это развитые западные государства.И это только страновые долги. Еще 100 триллионов долларов – корпоративные, 70-80 – долги домохозяйств. Таким образом, общий долг сейчас достигает примерно 300 триллионов долларов, что составляет около 300% мирового ВВП, подсчитал Алекснадр Зайцев, завсектора международно-экономических исследований ЦКЕМИ НИУ ВШЭ.Почему страны живут в долгТакая ситуация начала складываться со времен окончания Второй мировой войны и формирования финансовой системы, основанной на господстве доллара. Пользуясь этим, США начали буквально штамповать долговые обязательства, привлекая деньги в свою экономику. В самом деле, "валюта №1" считалась самой надежной и защищенной от кризисов. Тем же путем, пусть и в меньших масштабах, шли государства Западной Европы: объем их внешних займов резко вырос после перехода на единую валюту.Очередной всплеск объема госдолга пришелся на пандемию – чтобы поддержать экономику, Запад начал программы количественного смягчения, то есть, запустил печатный станок и на новые деньги скупал активы в собственные резервы. Это привело к рекордным максимумам – более 250% мирового ВВП, а в долларовом выражении – почти 240 триллионов долларов. Затем показатель начал снижаться за счет восстановления экономики и роста инфляции, а также ужесточения денежно-кредитной политики."Климатические проблемы и геополитические конфликты вынудили Запад искать дополнительные источники финансирования и влезать в долги перед другими странами, иностранными и интернациональными корпорациями, банками и другими финансовыми организациями, а также физическими лицами", - пояснил Гасан Рамазанов, эксперт Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской академии.Вообще круг кредиторов достаточно широк. Большая часть заимствований осуществляется посредством выпуска государственных облигаций. В этом случае инвесторами в госдолг являются центральные банки и суверенные фонды других стран, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, банки, крупные компании нефинансового сектора и частные лица.Кроме того, госдолг образуется за счет привлечения кредитов международных финансовых организаций (МВФ, Всемирный Банк, Новый банк развития (“банк БРИКС”), региональные банки развития), кредитов других государств и коммерческих банков.Не по средствам, или Особенности жизни в кредитЧем выше кредитный рейтинг страны, тем больше долга она может привлечь по низким процентным ставкам. Высокие рейтинги имеют развитые страны – США, Европа, богатые нефтяные монархии. Бедные страны тоже залезают в долги, но ставки для них выше, а кредиторов меньше.Можно было бы сказать, что все они живут не по средствам – за счет заемных ресурсов обеспечивают себе и своим гражданам развитую экономику и хорошую "социалку".Но это не совсем верно, полагает доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев. "Мы ведь считаем совершенно нормальным, когда компания привлекает кредит или размещает облигационный займ, потому что в определённый момент для решения определённых задач нужна концентрация больших денег, которые компания вернёт за счёт будущей прибыли", - приводит он пример.То же самое относится и к государствам. Если экономика растет быстрее, чем долг, тогда все в порядке. Например, если страна с 4-процентным ростом ВВП занимает под 2% годовых и тратит деньги на развитие, а не на развлечения. По мере дальнейшего роста экономики доля долга в ВПП будет снижаться.В целом жить при постоянно растущем внешнем долге не так уж плохо, когда ставки в экономике низкие. На выплату процентов, то есть, содержание долга, уходит не так много, при этом новые средства можно вложить с прибылью. Все меняется, когда ставки растут: только в этом году на обслуживание госдолга США (выплату купонов и погашение облигаций в срок) придется потратить более триллиона долларов, подсчитали в Bloomberg. Но правительство продолжает тратить больше, чем получает от налогов и сборов.Россия: без долгов хорошо, но есть одно "но"Россия занимает в списке должников 28-е место с 321,3 миллиарда долларов или 0,3% мировой экономики. При этом наш госдолг за год уменьшился на 12%. Это объясняется трудностями с внешними займами в условиях санкций и погашением прежних обязательств.С одной стороны, жить, когда никому не должен, хорошо. Только за 2023 год рубль подешевел на треть, а чем он слабее, тем больше платить по валютным долгам. Кроме того, кредиторы могут использовать их для давления.С другой, сложности с привлечением внешних займов не дают возможности получать значимые средства для развития экономики, импортозамещения, реализации нацпроектов. Приходится искать длинные деньги внутри страны, но и с внутренним инвестированием не все гладко. Новый виток большой приватизации заглох, не начавшись – как выяснилось, большинство интересных предприятий стратегические, то есть, не могут быть так легко распроданы. По другим не складывается подходящая рыночная конъюнктура.В итоге за первое полугодие российский бюджет получил от приватизации лишь 11 миллиардов рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что нужно не менее 100 миллиардов рублей.Вложения в ОФЗ (облигации федерального займа – вариант для инвесторов) сейчас по доходности сопоставимы с банковскими вкладами, поэтому не так популярны, как могли бы. В результате Минфин во втором квартале разместил ОФЗ на 505 миллиардов рублей, выполнив план на 50%.Бродит призрак дефолта: кому должен – всем прощаюНо вернемся к тому, что любой долг чреват рисками неуплаты или просрочки. Госдолг не является исключением. Что будет, если платить откажутся?Обычно это делают за счет доходов государств-должников и новых заимствований. Что будет, например, если инвесторы перестанут финансировать американскую экономику? Из-за заморозки российских резервов многие готовы диверсифицировать риски, вкладываясь в другие рынки.Тогда случится дефолт, то есть, невыполнение договора займа. Последствия зависят от размера пошатнувшейся экономики. Например, Аргентина сейчас уверенно идёт к очередному дефолту в своей истории. Это достаточно крупная экономика, но мировая финансовая система вряд ли серьезно пострадает. Дефолт маленьких и слабых экономик вообще никто, кроме профессионалов, не заметит (так было, например, со Шри-Ланкой в 2022 году).Другое дело - крупнейшие заёмщики, как США, Китай и Япония. "Американской экономике необходимо что-то делать с долгом. Ведь в какой-то момент появятся альтернативные способы размещения средств, такие как облигации или надежные активы в юанях, и часть инвесторов может переключиться с казначейских облигаций США на китайские или индийские облигации", - предупреждает Зайцев.По его мнению, если инвесторы потеряют доверие к доллару, возможно резкое переключение на новую резервную валюту, например, юань или другой финансовый актив. Обесценение доллара по отношению к другим валютам, как и обесценение евро, может привести к высокой инфляции в США, еврозоне и мире в целом.В случае с главным заемщиком – США - даже не дефолт, а просто снижение возможностей обслуживать долг и попытка его реструктуризации может привести к обвалу финансовых рынков, причём более масштабному, чем во время Великой Депрессии. Это неизбежно приведет к резкому замедлению экономического роста всех государств и прекращению инвестиций как от иностранных, так и от отечественных инвесторов.Возможен и гипотетический вариант, что платить откажутся все должники, сочтя бремя непосильным. Пока такого не было даже после двух мировых войн XX века. Ничего исключать нельзя, но и в этом случае долги вряд ли обнулятся и всем все простят, уверен Григорьев."Крупные игроки, особенно с большим военным потенциалом, скорее всего, договорятся о хотя бы частичном учёте интересов друг друга и выстраивании новой системы отношений. Ну, а мелкие окажутся в аутсайдерах, их интересы едва ли кто-то будет учитывать и долги им едва ли простят, во всяком случае просто так, и им просто станет сложнее выживать", - заключил он.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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