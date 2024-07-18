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СМИ: крупный производитель шампиньонов находится на грани банкротства

СМИ: крупный производитель шампиньонов находится на грани банкротства - 18.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: крупный производитель шампиньонов находится на грани банкротства

Крупная национальная грибная компания (НГК) "Кашира" находится на грани банкротства. На основании долга в почти 1,5 млрд рублей вся собственность предприятия... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:26+0300

2024-07-18T14:26+0300

2024-07-18T14:26+0300

рынок

грибы

шампиньоны

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Крупная национальная грибная компания (НГК) "Кашира" находится на грани банкротства. На основании долга в почти 1,5 млрд рублей вся собственность предприятия может перейти Райффайзенбанку, являющемуся кредитором компании, сообщает "Коммерсантъ" (Ъ)."Коммерсантъ" передает, что в залоге у финансовой организации находятся все доли "Каширы", а также помещение предприятия. Обращения банка в арбитражный суд по делу о банкротстве компании пока не зарегистрировано.Российский аукционный дом опубликовал данные о размере долга НГК. Он составил 1,47 млрд рублей. НГК "Кашира" осуществляет свою деятельность с 2007 года и специализируется на выращивании грибов и мицелия. С мощностью производства 5,5 тысячи тонн в год компания входит в топ крупнейших грибных поставщиков. В 2023 году доля выручки сократилась на 8% по сравнению с предыдущим годом и составила 697,5 млн рублей.Согласно статистике Минсельхоза, в прошлом году общий объем производства грибных предприятий вырос на 13,3% по сравнению с 2022 годом, составив 145,9 тысячи тонн. Рентабельность компаний на грибном рынке, однако, остается достаточно низкой, отмечает гендиректор "Технологий роста" Тамара Решетникова. Она объясняет это легким доступом населения к дикорастущим грибам.

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рынок, грибы, шампиньоны