https://1prime.ru/20240718/leshiy-850229583.html

Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший"

Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший" - 18.07.2024, ПРАЙМ

Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший"

Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали новый мобильный комплекс для защиты военной техники и служебного транспорта от атак беспилотников, рассказали... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T09:32+0300

2024-07-18T09:32+0300

2024-07-18T09:49+0300

вооружения

россия

ростех

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали новый мобильный комплекс для защиты военной техники и служебного транспорта от атак беспилотников, рассказали в пресс-службе "Ростеха"."Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе, FPV-дронами", — сказано в сообщении госкорпорации.Отмечается, что радиус действия комплекса составляет не менее 250 метров, и он может использоваться как в движении, так и стационарно. Комплекс уже успешно протестирован и поставляется заказчикам.Комплекс разработан и производится ВЦКБ "Полюс" и отличается высокой надежностью и низкой стоимостью. ВЦКБ "Полюс" также разработало и предлагает комплекс противодействия БПЛА "Гроза", который направлен на защиту личного состава и объектов военной и гражданской инфраструктуры от атак беспилотников, обладающий дальностью действия не менее 300 метров.

https://1prime.ru/20240312/dron-846194301.html

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россия, ростех