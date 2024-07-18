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Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший" - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший"
Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший"
Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали новый мобильный комплекс для защиты военной техники и служебного транспорта от атак беспилотников, рассказали... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T09:32+0300
2024-07-18T09:49+0300
вооружения
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали новый мобильный комплекс для защиты военной техники и служебного транспорта от атак беспилотников, рассказали в пресс-службе "Ростеха"."Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе, FPV-дронами", — сказано в сообщении госкорпорации.Отмечается, что радиус действия комплекса составляет не менее 250 метров, и он может использоваться как в движении, так и стационарно. Комплекс уже успешно протестирован и поставляется заказчикам.Комплекс разработан и производится ВЦКБ "Полюс" и отличается высокой надежностью и низкой стоимостью. ВЦКБ "Полюс" также разработало и предлагает комплекс противодействия БПЛА "Гроза", который направлен на защиту личного состава и объектов военной и гражданской инфраструктуры от атак беспилотников, обладающий дальностью действия не менее 300 метров.
https://1prime.ru/20240312/dron-846194301.html
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россия, ростех
Вооружения, РОССИЯ, Ростех
09:32 18.07.2024 (обновлено: 09:49 18.07.2024)
 
Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший"

"Ростех": в РФ разработали антидрон "Леший" для военных и служебных автомобилей

© Фото : Ростех/TelegramМобильный комплекс противодействия БПЛА "Леший"
Мобильный комплекс противодействия БПЛА Леший - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Ростех/Telegram
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали новый мобильный комплекс для защиты военной техники и служебного транспорта от атак беспилотников, рассказали в пресс-службе "Ростеха".
"Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе, FPV-дронами", — сказано в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что радиус действия комплекса составляет не менее 250 метров, и он может использоваться как в движении, так и стационарно. Комплекс уже успешно протестирован и поставляется заказчикам.
Комплекс разработан и производится ВЦКБ "Полюс" и отличается высокой надежностью и низкой стоимостью. ВЦКБ "Полюс" также разработало и предлагает комплекс противодействия БПЛА "Гроза", который направлен на защиту личного состава и объектов военной и гражданской инфраструктуры от атак беспилотников, обладающий дальностью действия не менее 300 метров.
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны
12 марта, 11:06
 
ВооруженияРОССИЯРостех
 
 
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