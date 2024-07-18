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Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз - 18.07.2024, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

В случае переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии Евросоюз сосредоточится на обороне, следует из предвыборной программы политика. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T10:27+0300

2024-07-18T10:27+0300

2024-07-18T10:27+0300

политика

ес

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В случае переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии Евросоюз сосредоточится на обороне, следует из предвыборной программы политика."Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — сказано в документе.Ко всему прочему, она намерена ввести должность комиссара по обороне, который будет работать в тесном контакте со следующим высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности.В своей предвыборной программе она также обещает создать европейский оборонный фонд, инвестировать в морскую, сухопутную, воздушную и космическую оборону, а также кибербезопасность. Фон дер Ляйен также предлагает увеличить расходы на оборону и активизировать развитие оборонной промышленности.Кроме того, в ЕС планируется реализовать проект европейского воздушного щита и представить программу будущего европейского оборонного сектора.Голосование евродепутатов по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии состоится в Страсбурге в четверг 18 июля.

https://1prime.ru/20240718/lyayen-850230195.html

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ес, урсула фон дер ляйен