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Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать
Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать - 18.07.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе своего выступления перед депутатами нового созыва Европарламента, что ее нужно... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:04+0300
2024-07-18T11:04+0300
2024-07-18T11:04+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе своего выступления перед депутатами нового созыва Европарламента, что ее нужно переизбрать, поскольку "экстремисты и демагоги" собираются "разрушить европейский образ жизни". Голосование депутатов по ее кандидатуре на пост главы ЕК состоится в Страсбурге в четверг. "Я никогда не допущу крайнюю поляризацию наших обществ. Я никогда не допущу, чтобы демагоги и экстремисты разрушали наш европейский образ жизни", - сказала фон дер Ляйен."И я здесь сегодня, чтобы возглавить борьбу демократических сил", - добавила она.Кроме того, фон дер Ляйен пообещала евродепутатам "сильную Европу".
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ес, еврокомиссия, европарламент, урсула фон дер ляйен
ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать
Фон дер Ляйен заявила, что ее должны переизбрать, так как экстремисты "развалят Европу"
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе своего выступления перед депутатами нового созыва Европарламента, что ее нужно переизбрать, поскольку "экстремисты и демагоги" собираются "разрушить европейский образ жизни".
Голосование депутатов по ее кандидатуре на пост главы ЕК состоится в Страсбурге в четверг.
"Я никогда не допущу крайнюю поляризацию наших обществ. Я никогда не допущу, чтобы демагоги и экстремисты разрушали наш европейский образ жизни", - сказала фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем
"И я здесь сегодня, чтобы возглавить борьбу демократических сил", - добавила она.
Кроме того, фон дер Ляйен пообещала евродепутатам "сильную Европу".