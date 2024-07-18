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Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать
Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать - 18.07.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе своего выступления перед депутатами нового созыва Европарламента, что ее нужно... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:04+0300
2024-07-18T11:04+0300
ес
еврокомиссия
европарламент
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе своего выступления перед депутатами нового созыва Европарламента, что ее нужно переизбрать, поскольку "экстремисты и демагоги" собираются "разрушить европейский образ жизни". Голосование депутатов по ее кандидатуре на пост главы ЕК состоится в Страсбурге в четверг. "Я никогда не допущу крайнюю поляризацию наших обществ. Я никогда не допущу, чтобы демагоги и экстремисты разрушали наш европейский образ жизни", - сказала фон дер Ляйен."И я здесь сегодня, чтобы возглавить борьбу демократических сил", - добавила она.Кроме того, фон дер Ляйен пообещала евродепутатам "сильную Европу".
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ес, еврокомиссия, европарламент, урсула фон дер ляйен
ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен
11:04 18.07.2024
 
Фон дер Ляйен объяснила депутатам, почему ее должны переизбрать

Фон дер Ляйен заявила, что ее должны переизбрать, так как экстремисты "развалят Европу"

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе своего выступления перед депутатами нового созыва Европарламента, что ее нужно переизбрать, поскольку "экстремисты и демагоги" собираются "разрушить европейский образ жизни".
Голосование депутатов по ее кандидатуре на пост главы ЕК состоится в Страсбурге в четверг.
"Я никогда не допущу крайнюю поляризацию наших обществ. Я никогда не допущу, чтобы демагоги и экстремисты разрушали наш европейский образ жизни", - сказала фон дер Ляйен.
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"И я здесь сегодня, чтобы возглавить борьбу демократических сил", - добавила она.
Кроме того, фон дер Ляйен пообещала евродепутатам "сильную Европу".
 
ЕСЕврокомиссияЕвропарламентУрсула фон дер Ляйен
 
 
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