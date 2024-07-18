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Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС
Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС - 18.07.2024, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала эффективно выдворять прибывающих в ЕС мигрантов в случае ее переизбрания на второй срок. Об этом говорится в... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:19+0300
2024-07-18T11:27+0300
политика
ес
урсула фон дер ляйен
мигранты
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала эффективно выдворять прибывающих в ЕС мигрантов в случае ее переизбрания на второй срок. Об этом говорится в пердвыборной программе политика."Мы должны усилить Frontex (Европейское пограничное агентство), сделать его более эффективным", — говорится в документе.Кроме того, фон дер Ляйен выступила с инициативой увеличить в три раза численность европейской пограничной и береговой охраны до 30 тысяч.Предстоящее голосование по кандидатуре фон дер Ляйен на пост нового главы Еврокомиссии состоится в четверг в Страсбурге.
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ес, урсула фон дер ляйен, мигранты
Политика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Мигранты
11:19 18.07.2024 (обновлено: 11:27 18.07.2024)
 
Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС

Фон дер Ляйен пообещала выдворять мигрантов и усилить охрану внешних границ ЕС

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала эффективно выдворять прибывающих в ЕС мигрантов в случае ее переизбрания на второй срок. Об этом говорится в пердвыборной программе политика.
"Мы должны усилить Frontex (Европейское пограничное агентство), сделать его более эффективным", — говорится в документе.
Кроме того, фон дер Ляйен выступила с инициативой увеличить в три раза численность европейской пограничной и береговой охраны до 30 тысяч.
Предстоящее голосование по кандидатуре фон дер Ляйен на пост нового главы Еврокомиссии состоится в четверг в Страсбурге.
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ПолитикаЕСУрсула фон дер ЛяйенМигранты
 
 
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