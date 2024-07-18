https://1prime.ru/20240718/migranty-850235475.html

Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС

Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС - 18.07.2024, ПРАЙМ

Глава Еврокомиссии пообещала эффективно выдворять мигрантов из ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала эффективно выдворять прибывающих в ЕС мигрантов в случае ее переизбрания на второй срок. Об этом говорится в... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:19+0300

2024-07-18T11:19+0300

2024-07-18T11:27+0300

политика

ес

урсула фон дер ляйен

мигранты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_932f36c2aec70c2023b138c0eb36e766.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала эффективно выдворять прибывающих в ЕС мигрантов в случае ее переизбрания на второй срок. Об этом говорится в пердвыборной программе политика."Мы должны усилить Frontex (Европейское пограничное агентство), сделать его более эффективным", — говорится в документе.Кроме того, фон дер Ляйен выступила с инициативой увеличить в три раза численность европейской пограничной и береговой охраны до 30 тысяч.Предстоящее голосование по кандидатуре фон дер Ляйен на пост нового главы Еврокомиссии состоится в четверг в Страсбурге.

https://1prime.ru/20240718/kitay-850232060.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, урсула фон дер ляйен, мигранты