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Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии

Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии - 18.07.2024, ПРАЙМ

Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T19:45+0300

2024-07-18T19:45+0300

2024-07-18T19:45+0300

политика

венгрия

виктор орбан

шарль мишель

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов. "Так как появились фрагменты моего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по моей мирной миссии, я решил опубликовать полный документ ради ясности и для контекста", - подписал Орбан в соцсети X к ссылке доклада. СМИ сообщали, что Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю послание с призывом возобновить дипломатические отношения с Российской Федерацией и начать переговоры с Китаем о конференции. 5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал этот визит следующим этапом мирной миссии, начавшейся в Киеве 2 июля. В понедельник он побывал в Пекине, где выразил поддержку сотрудничеству ЕС и КНР. Затем он отправился в Вашингтон на саммит НАТО, где встретился с президентом Турции Эрдроганом. После этого он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил политическую волю Орбана на диалог. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель критиковал Орбана за его визит в Россию, считая его не представляющим ЕС. Орбан на это заявил, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

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венгрия, виктор орбан, шарль мишель, еврокомиссия