Решение о взыскании с Goldman Sachs в пользу "Открытия" исполнили

суд

банк открытие

goldman sachs

МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Представитель банка "Открытие" сообщил в арбитражном суде Москвы, что решение о взыскании со структур американской банковской группы Goldman Sachs около 615 миллионов рублей по иску "Открытия" было исполнено в ходе исполнительного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оно было буквально на днях исполнено в рамках исполнительного производства", - сказал юрист. Арбитражный суд Москвы в ноябре по иску "Открытия" взыскал с британской Goldman Sachs International, американских Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC около 615 миллионов рублей долга по генеральному соглашению от 5 ноября 2019 года по форме, утверждаемой Международной ассоциацией по свопам и деривативам (International Swaps and Derivatives Association). Решение вступило в силу. В марте 2022 года Goldman Sachs International уведомила "Открытие" о прекращении всех сделок в рамках соглашения и о своей обязанности выплатить российскому банку около 615 миллионов рублей. Однако средства были заблокированы на открытом ответчиками для "Открытия" счете из-за санкций и в адрес "Открытия" так и не поступили. В рамках того дела суды приняли обеспечительные меры, наложив арест на принадлежащие ответчикам более 37 миллионов обыкновенных акций ПАО "Детский мир", незначительные пакеты акций Сбербанка, "Аэрофлота", "Газпрома", "Лукойла", "Магнита", "Татнефти", ВТБ, учитываемые на счетах депо в российском "Ситибанке", а также на шесть действующих в России товарных знаков, включающих словесный элемент Goldman Sachs. В четверг суд рассматривал еще один иск "Открытия" к тем же ответчикам и по тому же договору – о взыскании более 124 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов по дату исполнения обязательства. Суд объявил перерыв до пятницы, чтобы истец уточнил сумму иска. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", - инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.

