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Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России

Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России - 18.07.2024, ПРАЙМ

Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России

Бывший посол Турции в Дамаске Омер Онхон считает, что реальное влияние на урегулирование турецко-сирийского конфликта может оказать только Россия. Об этом пишет | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T10:21+0300

2024-07-18T10:21+0300

2024-07-18T10:28+0300

политика

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турция

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Бывший посол Турции в Дамаске Омер Онхон считает, что реальное влияние на урегулирование турецко-сирийского конфликта может оказать только Россия. Об этом пишет издание Cumhuriyet.Как говорится в материалах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности провести переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Москва и Тегеран выступили с аналогичными предложениями. Глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду, что Россия и Иран сыграют конструктивную роль в налаживании диалога. Однако, пишет издание, Онхон отметил, что Ирак хочет взять на себя значительную роль в урегулировании из соображений экономики и безопасности. По словам дипломата, Анкара на фоне налаживания отношений не захочет расстраивать Багдад. "Однако главная роль принадлежит России. Именно она может оказать влияние на Турцию и Сирию", - подчеркнул Онхон.Полный текст читайте на ИноСМИ

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