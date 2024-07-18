Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240718/turtsiya-850231488.html
Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России
Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России - 18.07.2024, ПРАЙМ
Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России
Бывший посол Турции в Дамаске Омер Онхон считает, что реальное влияние на урегулирование турецко-сирийского конфликта может оказать только Россия. Об этом пишет | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:21+0300
2024-07-18T10:28+0300
политика
россия
сирия
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/57/841305751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b021f892b21b748e7965d7345358da08.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Бывший посол Турции в Дамаске Омер Онхон считает, что реальное влияние на урегулирование турецко-сирийского конфликта может оказать только Россия. Об этом пишет издание Cumhuriyet.Как говорится в материалах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности провести переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Москва и Тегеран выступили с аналогичными предложениями. Глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду, что Россия и Иран сыграют конструктивную роль в налаживании диалога. Однако, пишет издание, Онхон отметил, что Ирак хочет взять на себя значительную роль в урегулировании из соображений экономики и безопасности. По словам дипломата, Анкара на фоне налаживания отношений не захочет расстраивать Багдад. "Однако главная роль принадлежит России. Именно она может оказать влияние на Турцию и Сирию", - подчеркнул Онхон.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240705/peregovory-849834190.html
сирия
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/57/841305751_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fc6cb991816ed4a2e67282eb8106ebc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сирия, турция
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ
10:21 18.07.2024 (обновлено: 10:28 18.07.2024)
 
Вопрос решит только она. Турецкий дипломат сделал важное заявление о России

Экс-посол Турции в Дамаске Онхон: именно Россия решит турецко-сирийский конфликт

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Бывший посол Турции в Дамаске Омер Онхон считает, что реальное влияние на урегулирование турецко-сирийского конфликта может оказать только Россия. Об этом пишет издание Cumhuriyet.
Как говорится в материалах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности провести переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Москва и Тегеран выступили с аналогичными предложениями.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду, что Россия и Иран сыграют конструктивную роль в налаживании диалога. Однако, пишет издание, Онхон отметил, что Ирак хочет взять на себя значительную роль в урегулировании из соображений экономики и безопасности.
По словам дипломата, Анкара на фоне налаживания отношений не захочет расстраивать Багдад.
"Однако главная роль принадлежит России. Именно она может оказать влияние на Турцию и Сирию", - подчеркнул Онхон.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке
5 июля, 09:44
 
ПолитикаРОССИЯСИРИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала