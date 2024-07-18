https://1prime.ru/20240718/zaschita-850252601.html
Российские банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков
Российские банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков - 18.07.2024, ПРАЙМ
Российские банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков
Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, основная цель которого -... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T18:31+0300
2024-07-18T18:31+0300
2024-07-18T18:31+0300
банк россии
россия
банк россии
защита
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1534:4016:3793_1920x0_80_0_0_a0b92731fa49412bde62c44c58dfcc5a.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, основная цель которого - добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски, предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года, сообщает ЦБ. "Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России. Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски", — сказано в сообщении. Указывается, что регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит поступивший от комитета документ, и после согласования комитет должен будет утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года. В ипотечном стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрыть заемщику до заключения договора, о каких рисках предупредить. Клиент должен будет подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией. "Важно, что этот стандарт одобрен самими участниками рынка в диалоге с регулятором. В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт", — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении. В мае Банк России и Минфин России разработали положение о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций для совместной работы регуляторов и представителей банковского бизнеса. Тогда же был утвержден персональный состав комитета, который на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. По предложению рынка в комитет вошли в первую очередь банки с активной позицией в рознице.
https://1prime.ru/20240718/bank-850246274.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1158:4016:4170_1920x0_80_0_0_75ca4ad69010e50b5ec769455830adf8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, защита
Банк России, РОССИЯ, Банк России, защита
Российские банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков
ЦБ: банки РФ договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, основная цель которого - добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски, предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года, сообщает ЦБ.
"Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России. Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски", — сказано в сообщении.
Указывается, что регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит поступивший от комитета документ, и после согласования комитет должен будет утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года.
Банки обяжут предоставлять расчет операционного риска по банковской группе
В ипотечном стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрыть заемщику до заключения договора, о каких рисках предупредить. Клиент должен будет подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией.
"Важно, что этот стандарт одобрен самими участниками рынка в диалоге с регулятором. В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт", — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении.
В мае Банк России и Минфин России разработали положение о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций для совместной работы регуляторов и представителей банковского бизнеса. Тогда же был утвержден персональный состав комитета, который на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. По предложению рынка в комитет вошли в первую очередь банки с активной позицией в рознице.