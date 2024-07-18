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Российские банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков

Российские банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков - 18.07.2024, ПРАЙМ

Российские банки договорились о стандарте защиты ипотечных заемщиков

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, основная цель которого -... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T18:31+0300

2024-07-18T18:31+0300

2024-07-18T18:31+0300

банк россии

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банк россии

защита

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, основная цель которого - добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски, предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года, сообщает ЦБ. "Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России. Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски", — сказано в сообщении. Указывается, что регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит поступивший от комитета документ, и после согласования комитет должен будет утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года. В ипотечном стандарте установлено, какие сведения банк в простой и понятной форме обязан раскрыть заемщику до заключения договора, о каких рисках предупредить. Клиент должен будет подписью подтвердить, что ознакомлен с этой информацией. "Важно, что этот стандарт одобрен самими участниками рынка в диалоге с регулятором. В ближайшее время мы рассмотрим другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт", — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении. В мае Банк России и Минфин России разработали положение о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций для совместной работы регуляторов и представителей банковского бизнеса. Тогда же был утвержден персональный состав комитета, который на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. По предложению рынка в комитет вошли в первую очередь банки с активной позицией в рознице.

https://1prime.ru/20240718/bank-850246274.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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