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Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами
Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами - 19.07.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами
Следственный комитет России рассматривает идею введения биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета места жительства приезжих граждан... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:14+0300
2024-07-19T12:14+0300
2024-07-19T12:15+0300
александр бастрыкин
мигранты
биометрия
следственный комитет
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет России рассматривает идею введения биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета места жительства приезжих граждан других стран для усиления контроля за мигрантами, сообщили в пресс-службе комитета РИА Новости.С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с целью снижения уровня преступности среди мигрантов и улучшения миграционной политики страны. Нововведения будут рассмотрены в Госдуме."Также предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее", - говорится в сообщении. Среди них: "введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах".Ранее, 19 июля, стало известно, что на следующей неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект о введении режима высылки незаконно пребывающих на территории России мигрантов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также сообщил, что в разработке находятся проекты законов об усилении уголовной ответственности для незаконно пересекающих границу России мигрантов, а также посредников, предоставляющих поддельные документы и услуги гражданам других государств.
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александр бастрыкин, мигранты, биометрия, следственный комитет
Александр Бастрыкин, Мигранты, биометрия, Следственный комитет
Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами
Бастрыкин предложил ввести биометрию и цифровой учет места жительства мигрантов
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет России рассматривает идею введения биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета места жительства приезжих граждан других стран для усиления контроля за мигрантами, сообщили в пресс-службе комитета РИА Новости.
С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с целью снижения уровня преступности среди мигрантов и улучшения миграционной политики страны. Нововведения будут рассмотрены в Госдуме.
"Также предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее", - говорится в сообщении. Среди них: "введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах".
Ранее, 19 июля, стало известно, что на следующей неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект о введении режима высылки незаконно пребывающих на территории России мигрантов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Он также сообщил, что в разработке находятся проекты законов об усилении уголовной ответственности для незаконно пересекающих границу России мигрантов, а также посредников, предоставляющих поддельные документы и услуги гражданам других государств.