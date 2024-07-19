https://1prime.ru/20240719/migranty-850266605.html

Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами

Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами - 19.07.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами

Следственный комитет России рассматривает идею введения биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета места жительства приезжих граждан... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T12:14+0300

2024-07-19T12:14+0300

2024-07-19T12:15+0300

александр бастрыкин

мигранты

биометрия

следственный комитет

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет России рассматривает идею введения биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета места жительства приезжих граждан других стран для усиления контроля за мигрантами, сообщили в пресс-службе комитета РИА Новости.С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с целью снижения уровня преступности среди мигрантов и улучшения миграционной политики страны. Нововведения будут рассмотрены в Госдуме."Также предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее", - говорится в сообщении. Среди них: "введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах".Ранее, 19 июля, стало известно, что на следующей неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект о введении режима высылки незаконно пребывающих на территории России мигрантов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также сообщил, что в разработке находятся проекты законов об усилении уголовной ответственности для незаконно пересекающих границу России мигрантов, а также посредников, предоставляющих поддельные документы и услуги гражданам других государств.

https://1prime.ru/20240612/migranty-849104151.html

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александр бастрыкин, мигранты, биометрия, следственный комитет