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Лучше вклада в банке: как заработать ближе к концу года
Лучше вклада в банке: как заработать ближе к концу года - 19.07.2024, ПРАЙМ
Лучше вклада в банке: как заработать ближе к концу года
Доходность десятилетних облигаций федерального займа с постоянным купоном превысила среднегодовой темп роста (CAGR) индекса Мосбиржи полной доходности (MCFTR),... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:00+0300
2024-07-19T14:00+0300
мнения аналитиков
офз
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Доходность десятилетних облигаций федерального займа с постоянным купоном превысила среднегодовой темп роста (CAGR) индекса Мосбиржи полной доходности (MCFTR), включающий в расчет дивиденды, за последние 10 лет. Сейчас ОФЗ-ПД 26225 с погашением в 2034 году дают доходность к погашению 15,89%, ОФЗ-ПД 26233 с погашением в 2035 году – 15,82%, при этом индекс MCFTR на периоде 10 лет показывал доходность – 14,4%. Иными словами, инвестор, купив данные ОФЗ сейчас, может зафиксировать среднегодовую доходность на горизонте следующих 10 лет выше, чем рынок акций давал в течение последних 10 лет. К слову, такой расклад как раз и объясняет давление на рынок акций. Сейчас выгоднее вложиться в надежные облигации, чем покупать широкий набор акций, которые имеют больший рыночный риск. На рынке акций сейчас преобладает стратегия stock picking (стратегия тщательного подбора акций), которая предполагает активное управление портфелем. Однако на ней могут заработать только те, кто умеет грамотно анализировать и подбирать бумаги. Такая ситуация сложилась из-за высокой ключевой процентной ставки – 16%. Не исключено и дальнейшее ее повышение – до 18%, что может способствовать еще большему росту доходностей облигаций федерального займа. Поэтому с покупками длинных ОФЗ сейчас торопиться не стоит. Дождаться подходящего момента можно в облигациях с плавающей купонной ставкой или в фондах денежного рынка, доходность которых быстро подстраивается под изменение ставки. По нашим оценкам, подходящий момент для входа в длинные ОФЗ может наступить в 4 квартале 2024 года. Тогда стоит рассмотреть покупку долгосрочных облигаций или паев фонда на них. Закупать бумаги рекомендуется регулярно небольшим объемом в течение всего квартала, чтобы средняя цена покупки была наиболее приближена к текущему курсу. Таким образом, удастся поймать переломный момент от снижения к росту на долговом рынке и впоследствии заработать на росте стоимости длинных облигаций.Автор - Антон Пустовойтов, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая"
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Антон Пустовойтов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, офз
Мнения аналитиков, ОФЗ
14:00 19.07.2024
 
Лучше вклада в банке: как заработать ближе к концу года

Аналитик Пустовойтов: длинные ОФЗ лучше покупать в четвертом квартале 2024 года

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Антон Пустовойтов, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК Первая
Антон Пустовойтов
Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая"
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Доходность десятилетних облигаций федерального займа с постоянным купоном превысила среднегодовой темп роста (CAGR) индекса Мосбиржи полной доходности (MCFTR), включающий в расчет дивиденды, за последние 10 лет.
Сейчас ОФЗ-ПД 26225 с погашением в 2034 году дают доходность к погашению 15,89%, ОФЗ-ПД 26233 с погашением в 2035 году – 15,82%, при этом индекс MCFTR на периоде 10 лет показывал доходность – 14,4%.
Иными словами, инвестор, купив данные ОФЗ сейчас, может зафиксировать среднегодовую доходность на горизонте следующих 10 лет выше, чем рынок акций давал в течение последних 10 лет.
К слову, такой расклад как раз и объясняет давление на рынок акций. Сейчас выгоднее вложиться в надежные облигации, чем покупать широкий набор акций, которые имеют больший рыночный риск. На рынке акций сейчас преобладает стратегия stock picking (стратегия тщательного подбора акций), которая предполагает активное управление портфелем. Однако на ней могут заработать только те, кто умеет грамотно анализировать и подбирать бумаги.
Такая ситуация сложилась из-за высокой ключевой процентной ставки – 16%. Не исключено и дальнейшее ее повышение – до 18%, что может способствовать еще большему росту доходностей облигаций федерального займа.
Поэтому с покупками длинных ОФЗ сейчас торопиться не стоит. Дождаться подходящего момента можно в облигациях с плавающей купонной ставкой или в фондах денежного рынка, доходность которых быстро подстраивается под изменение ставки.
По нашим оценкам, подходящий момент для входа в длинные ОФЗ может наступить в 4 квартале 2024 года. Тогда стоит рассмотреть покупку долгосрочных облигаций или паев фонда на них. Закупать бумаги рекомендуется регулярно небольшим объемом в течение всего квартала, чтобы средняя цена покупки была наиболее приближена к текущему курсу. Таким образом, удастся поймать переломный момент от снижения к росту на долговом рынке и впоследствии заработать на росте стоимости длинных облигаций.
Автор - Антон Пустовойтов, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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