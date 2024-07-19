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Суд взыскал с Goldman Sachs задолженность в пользу банка "Открытие"

Суд взыскал с Goldman Sachs задолженность в пользу банка "Открытие" - 19.07.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с Goldman Sachs задолженность в пользу банка "Открытие"

Арбитражный суд Москвы по иску банка "Открытие" взыскал со структур американской банковской группы Goldman Sachs – британской Goldman Sachs International,... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T12:17+0300

2024-07-19T12:17+0300

2024-07-19T12:17+0300

россия

суд

банк

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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Открытие" взыскал со структур американской банковской группы Goldman Sachs – британской Goldman Sachs International, американских Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC - более 179 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Спор вытекает из генерального соглашения от 5 ноября 2019 года, заключенного сторонами по форме, утверждаемой Международной ассоциацией по свопам и деривативам (International Swaps and Derivatives Association) и регулирующего различные сделки между ними на рынке финансовых инструментов. В марте 2022 года Goldman Sachs International уведомила "Открытие" о прекращении всех сделок в рамках соглашения и о своей обязанности выплатить российскому банку около 615 миллионов рублей. Однако средства были заблокированы на открытом ответчиками для "Открытия" счете из-за санкций и в адрес "Открытия" так и не поступили. Арбитражный суд Москвы в ноябре по иску "Открытия" взыскал с этих же ответчиков около 615 миллионов рублей основного долга по генеральному соглашению. Решение не было обжаловано и вступило в силу. Как сообщил в суде 18 июля представитель "Открытия", решение "было буквально на днях исполнено в рамках исполнительного производства". Параллельно "Открытие" подало отдельный иск к структурам Goldman Sachs о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга. Изначально в иске, поступившем в суд в декабре, было заявлено требование на сумму более 124 миллионов рублей. В пятницу истец уточнил требование, добавив проценты, набежавшие непосредственно на дату исполнения основного обязательства. В рамках первого дела суды ранее приняли обеспечительные меры, наложив арест на принадлежащие ответчикам более 37 миллионов обыкновенных акций ПАО "Детский мир", незначительные пакеты акций Сбербанка, "Аэрофлота", "Газпрома", "Лукойла", "Магнита", "Татнефти", ВТБ, учитываемые на счетах депо в российском "Ситибанке", а также на шесть действующих в России товарных знаков, включающих словесный элемент Goldman Sachs. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", - инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, банк