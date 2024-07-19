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В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие

В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие

Жители Тель-Авива сообщили о произошедшем в городе взрыве, пишет Jerusalem Post. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T05:27+0300

2024-07-19T05:27+0300

2024-07-19T05:31+0300

происшествия

израиль

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Жители Тель-Авива сообщили о произошедшем в городе взрыве, пишет Jerusalem Post. Предположительно, взрыв прогремел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем. Люди, которые живут недалеко от места происшествия, сообщили, что в результате взрыва в их домах была разбита утварь. Причина произошедшего пока не известна. Командование тыла Израиля заявило, что воздушного вторжения в пространство страны не было обнаружено и тревога не объявлялась. Полиция заявила, что к зданию, в котором был слышен взрыв, направили саперов.Позже стало известно, что по меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва Медицинская служба "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших были доставлены в больницу с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре пострадали от шока, им оказана помощь на месте.По данным издания, армия и полиция проверяют версию о том, что причиной взрыва стал беспилотник. Газета публикует фотографию обнаруженного на месте "предмета" - предположительно, крыла от ЬПЛА.Газета Haaretz сообщает о трех пострадавших. По данным издания, взрыв произошел "в метрах" от здания посольства США.

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