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В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие - 19.07.2024, ПРАЙМ
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В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие
В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие - 19.07.2024, ПРАЙМ
В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие
Жители Тель-Авива сообщили о произошедшем в городе взрыве, пишет Jerusalem Post. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T05:27+0300
2024-07-19T05:31+0300
происшествия
израиль
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Жители Тель-Авива сообщили о произошедшем в городе взрыве, пишет Jerusalem Post. Предположительно, взрыв прогремел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем. Люди, которые живут недалеко от места происшествия, сообщили, что в результате взрыва в их домах была разбита утварь. Причина произошедшего пока не известна. Командование тыла Израиля заявило, что воздушного вторжения в пространство страны не было обнаружено и тревога не объявлялась. Полиция заявила, что к зданию, в котором был слышен взрыв, направили саперов.Позже стало известно, что по меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва Медицинская служба "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших были доставлены в больницу с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре пострадали от шока, им оказана помощь на месте.По данным издания, армия и полиция проверяют версию о том, что причиной взрыва стал беспилотник. Газета публикует фотографию обнаруженного на месте "предмета" - предположительно, крыла от ЬПЛА.Газета Haaretz сообщает о трех пострадавших. По данным издания, взрыв произошел "в метрах" от здания посольства США.
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израиль
Происшествия, ИЗРАИЛЬ
05:27 19.07.2024 (обновлено: 05:31 19.07.2024)
 
В Тель-Авиве произошел взрыв, есть пострадавшие

Jerusalem Post: в Тель-Авиве произошёл взрыв, его причина пока непонятна

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Жители Тель-Авива сообщили о произошедшем в городе взрыве, пишет Jerusalem Post.
Предположительно, взрыв прогремел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем.
Люди, которые живут недалеко от места происшествия, сообщили, что в результате взрыва в их домах была разбита утварь.
Причина произошедшего пока не известна.
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Командование тыла Израиля заявило, что воздушного вторжения в пространство страны не было обнаружено и тревога не объявлялась.
Полиция заявила, что к зданию, в котором был слышен взрыв, направили саперов.
Позже стало известно, что по меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва
Медицинская служба "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших были доставлены в больницу с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре пострадали от шока, им оказана помощь на месте.
По данным издания, армия и полиция проверяют версию о том, что причиной взрыва стал беспилотник. Газета публикует фотографию обнаруженного на месте "предмета" - предположительно, крыла от ЬПЛА.
Газета Haaretz сообщает о трех пострадавших. По данным издания, взрыв произошел "в метрах" от здания посольства США.
 
ПроисшествияИЗРАИЛЬ
 
 
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