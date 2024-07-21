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Трамп одержал победу в деле о клевете о его якобы связях с Россией

Трамп одержал победу в деле о клевете о его якобы связях с Россией - 21.07.2024, ПРАЙМ

Трамп одержал победу в деле о клевете о его якобы связях с Россией

Суд в американском штате Флорида принял решение в пользу экс-главы Белого дома США Дональда Трампа и отказал cовету Пулитцеровской премии в отклонении иска... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T20:55+0300

2024-07-21T20:55+0300

2024-07-21T20:55+0300

политика

дональд трамп

суд

россия

клевета

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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Суд в американском штате Флорида принял решение в пользу экс-главы Белого дома США Дональда Трампа и отказал cовету Пулитцеровской премии в отклонении иска политика, обвинившего совет в клевете за утверждения о его якобы связях с Москвой, следует из решения cуда. Иск Трампа касается заявления совета от 2022 года. Тогда совет снова публично подтвердил решение о присуждении Пулитцеровской премии изданиям New York Times и Washington Post за серию материалов о якобы связях Трампа с Москвой. Совет не стал принимать во внимание жалобы Трампа на то, что данные материалы содержат многочисленные ложные утверждения, опровергнутые докладом спецпрокурора Роберта Мюллера. "Ответчики (совет Пулицеровской премии — ред.) не могут утверждать, что это заявление является чистым мнением, поскольку они скрыли от своей аудитории информацию, которая предоставила бы адекватное фактическое основание для обычного читателя, чтобы решить, согласиться или не согласиться с решением Ответчиков оставить в силе Пулитцеровскую премию 2018 года в области национального репортажа, и был ли дискредитирован награжденный репортаж фактами, установленными отчетом Мюллера или других правительственных расследований, которые были обнародованы после присуждения этих премий", — сказано в решении суда. Кроме того, суд во Флориде отметил многочисленные примеры, когда совет скрывал важную для читателей информацию в данном конкретном случае. Суд отметил, что читателям не было предоставлено никаких указаний на какую информацию "полагались рецензенты для проверки статей, получивших награду, или в целом фальсификации о сговоре с Россией, продвигаемой в данных статьях". Спецпрокурор Роберт Мюллер, который при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес РФ во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме. При этом Трамп заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.

https://1prime.ru/20240721/tramp-850306790.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, суд, россия, клевета