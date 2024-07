https://1prime.ru/20240722/kirov-850342313.html

"Не оставили выбора". Кировчане объяснили, почему РФ должна победить Запад

"Не оставили выбора". Кировчане объяснили, почему РФ должна победить Запад - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Не оставили выбора". Кировчане объяснили, почему РФ должна победить Запад

Жители Кирова рассказали журналистам The Washington Post, что они думают об украинском конфликте. Многие выразили убежденность в том, что США и НАТО не оставили

МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Жители Кирова рассказали журналистам The Washington Post, что они думают об украинском конфликте. Многие выразили убежденность в том, что США и НАТО не оставили России выбора, пишет американское издание.В публикации сказано, что журналисты The Washington Post в прошлом месяце сами приехали в Киров, побеседовали с жителями города на его улицах и у них сложилось впечатление, что большинство кировчан согласны с решением президента России Владимира Путина о начале проведения специальной военной операции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак Елена Смирнова, братья которой участвуют в СВО с сентября 2022 года, заявила, что гордится тем, что они “исполняют долг перед Родиной”, а не лежат дома на диване.Работающая в волонтерском центре и занимающаяся там пошивом камуфляжных сетей и маскировки от дронов Нина Коротаева рассказала, что скорбит о гибели молодых людей, но считает, что их жертва неизбежна. По ее словам, у России нет выбора. "Мы должны защитить наше государство. Не можем же мы согласиться с тем, чтобы нас взяли и расчленили!”, — заявила она.Попросивший не называть его фамилию находящийся на действительной военной службе командир российского штурмового подразделения Влад сказал журналистам, что "США и НАТО не оставили нам выбора". Отмечается, что он был трижды ранен с тех пор, как оформил контракт с Вооруженными силами РФ год назад, в его теле находится 40 осколков. При этом Влад сообщил, что после выздоровления снова вернется в строй. “Я возвращаюсь, потому что хочу, чтобы мои дети мной гордились, — объяснил он. — Мы должны поднимать патриотизм. Иначе Россию сожрут”.Журналисты The Washington Post отметили, что поездка в Киров продемонстрировала им, что многие россияне имеют твердую убежденность в том, что их страна ведет экзистенциальную войну с Западом, который предоставил Киеву военную помощь на сумму более 100 миллиардов долларов.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

