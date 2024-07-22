https://1prime.ru/20240722/konflikt-850315940.html

Вучич раскрыл подробности подготовки Запада к войне с Россией

Вучич раскрыл подробности подготовки Запада к войне с Россией - 22.07.2024, ПРАЙМ

Вучич раскрыл подробности подготовки Запада к войне с Россией

Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем многие думают на Востоке, в России и в Сербии. Однако на сегодняшний день он еще | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T09:24+0300

2024-07-22T09:24+0300

2024-07-22T09:41+0300

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БЕЛГРАД, 22 июл – ПРАЙМ. Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем многие думают на Востоке, в России и в Сербии. Однако на сегодняшний день он еще не готов к прямому столкновению, рассказал президент Сербии Александр Вучич. В эфире TV Pink, прошедшем в ночь на понедельник, Вучич пояснил, что нельзя ожидать победы Запада таким образом, как некоторые себе представляют. Это, по его словам, возможно, только если с российским президентом что-то произойдет. Владимир Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты правления Иоанна, Петра Великого и Екатерины Великой. Российский президент видит себя объединяющим фактором с точки зрения геополитики, который смог воплотить в себе все черты упомянутых лидеров. В случае, если Россия потерпит поражение, от этого наследия ничего не останется, дополнил политик.Сербский лидер также подчеркнул, что Запад уже выдвигал идею разделения территорий и ресурсов России. "Вы должны будете их победить, притом что они готовы защищать Россию... Мой вопрос – готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу – никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы. Будут ли? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут. Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть… Они готовятся к военному конфликту", - заключил он.Ранее в интервью немецкой газете Handelsblatt президент Сербии упоминал, что уже более двух лет не поддерживает контакт с Владимиром Путиным. Несмотря на это, вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против России. По словам вице-премьера, западные политики продолжают настаивать на введении государством санкций против Москвы, однако сербское правительство не намерено терять партнера, который долгие годы оказывал поддержку.

https://1prime.ru/20240710/serbiya-849992353.html

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