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Индекс Мосбиржи вырос в начале недели

Индекс Мосбиржи вырос в начале недели - 22.07.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи вырос в начале недели

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T19:27+0300

2024-07-22T19:27+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 3024,54 пункта, долларовый РТС - на 0,82%, до 1085,43 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 0,59%, до 82,14 доллара за баррель. "Российский рынок акций начал неделю позитивно. Индекс Мосбиржи в моменте превышал 3040 пунктов. В понедельник нередко реализуется спрос инвесторов, отложенный с конца предшествовавшей недели из-за опасений реализаций негатива в выходные. Цены на нефть удерживались на комфортном уровне, а курс рубля был нейтральным", - рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Российский рынок акций начал неделю с умеренного роста. … Сейчас внимание инвесторов постепенно смещается в сторону предстоящего заседания Банка России, которое состоится 26 июля", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – бумаги "Киви" (+21,76%), ЮМГ (+4,7%), "Русснефти" (+4,45%), ЦИАНа (+4,22%), ЛСР (+3,77%), "Фосагро" (+3,57%), "Аэрофлота" (+3,14%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,92%), компании "Черкизово" (+2,92%), "ЭН+Груп" (+2,23%). "Акции Positive Technologies в небольшом минусе по факсу выхода полугодовой отчетности, показавшей общий объем отгрузок на уровне 4,9 миллиарда рублей за период. Вместе с тем операции Positive носят сезонный характер, львиная часть отгрузок фиксируется в 4-м квартале. В связи с тем, что бизнес продолжит расти двузначными темпами, бумаги сохраняют потенциал роста", - поясняет инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. В лидерах снижения стоимости – акции Positive Technologies (-3,14%), "Северстали" (-2,88%), "Совкомфлота" (-2,06%), "Ростелекома" (-1,77%), Solidcore (-1,61%), "Ренессанса" (-1,6%), "Распадской" (-1,56%), ПИКа (-1,32%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,28%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,15%). ПРОГНОЗЫ "В ближайшие дни торговая активность может быть сдержанной ввиду пятничного заседания ЦБ, по итогам которого, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 июля – 3000-3100 пунктов", - говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз по индексу Мосбиржи на вторник – диапазон 2970-3040 пунктов.

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торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс