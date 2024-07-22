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"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России - 22.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России
"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России
Решение ЕС ввести ограничения против Москвы оказалось провальными. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследований четырех... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T08:13+0300
2024-07-22T08:13+0300
экономика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение ЕС ввести ограничения против Москвы оказалось провальными. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследований четырех европейских институтов экономических исследований, организованных по заказу Министерства экономики Германии.Ранее постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года."Российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе "санкции будут действовать как ползучий яд". С трезвой точки зрения санкционная политика Запада должна быть признана провальной", — сказано в публикации.В изданиии также заметили, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия все равно будет участвовать в мировой торговле без ограничений. Однако, такая политика может нанести вред европейцам, включая рост цен на нефть и газ.Санкции были введены в отношении России в 2014 году после госпереворота на Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
08:13 22.07.2024
 
"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России

Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение ЕС ввести ограничения против Москвы оказалось провальными. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследований четырех европейских институтов экономических исследований, организованных по заказу Министерства экономики Германии.
Ранее постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года.
"Российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе "санкции будут действовать как ползучий яд". С трезвой точки зрения санкционная политика Запада должна быть признана провальной", — сказано в публикации.
В изданиии также заметили, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия все равно будет участвовать в мировой торговле без ограничений. Однако, такая политика может нанести вред европейцам, включая рост цен на нефть и газ.
Санкции были введены в отношении России в 2014 году после госпереворота на Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России
17 июля, 12:39
 
ЭкономикаРОССИЯЕС
 
 
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