https://1prime.ru/20240722/sanktsii-850314414.html

"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России

"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Ползучий яд". В Европе признали провал санкций против России

Решение ЕС ввести ограничения против Москвы оказалось провальными. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследований четырех... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T08:13+0300

2024-07-22T08:13+0300

2024-07-22T08:13+0300

экономика

россия

ес

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение ЕС ввести ограничения против Москвы оказалось провальными. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследований четырех европейских институтов экономических исследований, организованных по заказу Министерства экономики Германии.Ранее постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года."Российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе "санкции будут действовать как ползучий яд". С трезвой точки зрения санкционная политика Запада должна быть признана провальной", — сказано в публикации.В изданиии также заметили, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия все равно будет участвовать в мировой торговле без ограничений. Однако, такая политика может нанести вред европейцам, включая рост цен на нефть и газ.Санкции были введены в отношении России в 2014 году после госпереворота на Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.

https://1prime.ru/20240717/sanktsii-850208180.html

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