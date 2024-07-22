Сбербанк снова спасает рынки, но теперь он не один

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Лидерами по дивидендным выплатам в 2024 году в целом (как в течение года, так и по его итогам), вероятно, будут прежде всего представители банковского сектора, которые получают преимущество от высоких процентных ставок в стране. Уже в конце июля рынок ожидает еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ с текущих 16%, вполне вероятно, сразу до 18%, что позволяет более уверенно чувствовать себя таким эмитентам как Сбербанк. Сбербанк, в частности, прогнозирует получение рекордной прибыли по итогам 2024 года и, соответственно, выплату рекордных дивидендов. Надежды на выплаты Сбербанка во 2-м полугодии текущего года могут удерживать как сами его акции от значительных просадок, так и поддерживать весь рынок ввиду высокой доли его акций в расчете индекса Мосбиржи. Полугодовых промежуточных дивидендов в секторе при этом можно ожидать от банка "Санкт-Петербург", а интрига по итоговым выплатам за 2024 год сохраняется в бумагах ВТБ и ТКС Холдинга, в руководстве которых не исключили такой возможности.Вторым дивидендным фаворитом остается нефтяной сектор и наиболее крупные его представители – ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз, Транснефть. Котировки нефти все еще высоки, потолок цен на российскую нефть на данный момент скорее показывает свою неэффективность, а во 2-й половине года возможно увеличение спроса на нефть в развитых странах по мере снижения процентных ставок, что скорее обеспечит сохранение комфортных условий для новых выплат в секторе. Более сложная ситуация при этом складывается для производителей газа – прежде всего Газпрома, который после потери европейского рынка может не вернуться к выплатам в ближайшие несколько лет. Новатэк продолжает осуществлять выплаты, но давление в том числе на рынок СПГ усиливается, а дивидендная доходность по Новатэку в предыдущие отчетные периоды не превышала среднерыночной.Интересным с точки зрения выплаты дивидендов также может быть сталелитейный сектор, представители которого (Северсталь, НЛМК, ММК) вернулись к выплатам уже в этом году. В секторе металлургии при этом наиболее слабо в целом на данный момент выглядят угольные компании, рентабельность экспорта которых падает, а перспектива дивидендов выглядит весьма отдаленной.Дивидендная интрига в ближайшие месяцы сохраняется по компаниям, которые уже осуществили или должны завершить редомициляцию. Например, одним из потенциальных кандидатов на возвращение к выплатам может стать застройщик Эталон, который сообщил об удвоении продаж в 1-м полугодии текущего года.В целом можно сказать, что высокие процентные ставки в РФ ограничивают привлекательность предлагаемых эмитентами выплат, абсолютное большинство которых по доходности не превышает уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Данный фактор как минимум частично будет способствовать перетоку средств от выплаченных дивидендов в такие безрисковые инструменты как депозиты и облигации, но все же желание инвесторов увеличить потенциальную прибыль, вероятно, будет поддерживать интерес в том числе к рынку акций, особенно ближе к завершению 3-го и началу 4-го квартала текущего года, в период активизации ожиданий по промежуточным дивидендам, если инфляция в РФ замедлится и появятся надежды на смягчение монетарных условий в следующие месяцы. При умеренно позитивном сценарии индекс Мосбиржи ближе к концу года может стремиться в район 3400-3500 пунктов.
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Лидерами по дивидендным выплатам в 2024 году в целом (как в течение года, так и по его итогам), вероятно, будут прежде всего представители банковского сектора, которые получают преимущество от высоких процентных ставок в стране. Уже в конце июля рынок ожидает еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ с текущих 16%, вполне вероятно, сразу до 18%, что позволяет более уверенно чувствовать себя таким эмитентам как Сбербанк. Сбербанк, в частности, прогнозирует получение рекордной прибыли по итогам 2024 года и, соответственно, выплату рекордных дивидендов. Надежды на выплаты Сбербанка во 2-м полугодии текущего года могут удерживать как сами его акции от значительных просадок, так и поддерживать весь рынок ввиду высокой доли его акций в расчете индекса Мосбиржи. Полугодовых промежуточных дивидендов в секторе при этом можно ожидать от банка "Санкт-Петербург", а интрига по итоговым выплатам за 2024 год сохраняется в бумагах ВТБ и ТКС Холдинга, в руководстве которых не исключили такой возможности.
Вторым дивидендным фаворитом остается нефтяной сектор и наиболее крупные его представители – ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз, Транснефть. Котировки нефти все еще высоки, потолок цен на российскую нефть на данный момент скорее показывает свою неэффективность, а во 2-й половине года возможно увеличение спроса на нефть в развитых странах по мере снижения процентных ставок, что скорее обеспечит сохранение комфортных условий для новых выплат в секторе. Более сложная ситуация при этом складывается для производителей газа – прежде всего Газпрома, который после потери европейского рынка может не вернуться к выплатам в ближайшие несколько лет. Новатэк продолжает осуществлять выплаты, но давление в том числе на рынок СПГ усиливается, а дивидендная доходность по Новатэку в предыдущие отчетные периоды не превышала среднерыночной.
Интересным с точки зрения выплаты дивидендов также может быть сталелитейный сектор, представители которого (Северсталь, НЛМК, ММК) вернулись к выплатам уже в этом году. В секторе металлургии при этом наиболее слабо в целом на данный момент выглядят угольные компании, рентабельность экспорта которых падает, а перспектива дивидендов выглядит весьма отдаленной.
Дивидендная интрига в ближайшие месяцы сохраняется по компаниям, которые уже осуществили или должны завершить редомициляцию. Например, одним из потенциальных кандидатов на возвращение к выплатам может стать застройщик Эталон, который сообщил об удвоении продаж в 1-м полугодии текущего года.
В целом можно сказать, что высокие процентные ставки в РФ ограничивают привлекательность предлагаемых эмитентами выплат, абсолютное большинство которых по доходности не превышает уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Данный фактор как минимум частично будет способствовать перетоку средств от выплаченных дивидендов в такие безрисковые инструменты как депозиты и облигации, но все же желание инвесторов увеличить потенциальную прибыль, вероятно, будет поддерживать интерес в том числе к рынку акций, особенно ближе к завершению 3-го и началу 4-го квартала текущего года, в период активизации ожиданий по промежуточным дивидендам, если инфляция в РФ замедлится и появятся надежды на смягчение монетарных условий в следующие месяцы. При умеренно позитивном сценарии индекс Мосбиржи ближе к концу года может стремиться в район 3400-3500 пунктов.
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