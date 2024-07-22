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Стало известно, когда ЕС полностью откажется от российского титана - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, когда ЕС полностью откажется от российского титана
Стало известно, когда ЕС полностью откажется от российского титана - 22.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда ЕС полностью откажется от российского титана
Евросоюз сократил импорт российского титана с января по май 2024 года всего на 22 процента, передают "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T15:09+0300
2024-07-22T15:09+0300
россия
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титан
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Евросоюз сократил импорт российского титана с января по май 2024 года всего на 22 процента, передают "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата.Отмечается, что в мае поставки выросли почти на треть. Франция увеличила закупки в 3,4 раза, а Италия - в два раза. Германия также увеличила покупки на 20 процентов.Российская компания ВСМПО-АВИСМА является крупнейшим производителем титана в мире. Такие гиганты, как Airbus и Boeing, являлись основными заказчиками, приобретая 65 и 35 процентов продукции, соответственно. Однако после начала СВО обе компании обещали прекратить закупки этого металла в России.Тем не менее, Евросоюз не запретил закупки российского титана, но к 2023 году поставки уже сократились на 20 процентов. Эксперты считают, что ЕС сможет полностью отказаться от российского титана через пять-семь лет без серьезных рисков для своей экономики, но если это произойдет раньше, может пострадать авиаиндустрия.Однако отмечается, что спрос на российский титан может немного вырасти в 2024 году. Airbus уже получил разрешение на использование российского титана на своих заводах в Канаде и Франции, несмотря на санкции, заключили в издании.
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россия, ес, титан
РОССИЯ, ЕС, титан
15:09 22.07.2024
 
Стало известно, когда ЕС полностью откажется от российского титана

"Ведомости": импорт российского титана в Евросоюз упал на 22 процента

CC BY-SA 2.0 / Kirt Edblom / Welding TitaniumСварка титана
Сварка титана - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Kirt Edblom / Welding Titanium
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Евросоюз сократил импорт российского титана с января по май 2024 года всего на 22 процента, передают "Ведомости" со ссылкой на данные Евростата.
Отмечается, что в мае поставки выросли почти на треть. Франция увеличила закупки в 3,4 раза, а Италия - в два раза. Германия также увеличила покупки на 20 процентов.
Российская компания ВСМПО-АВИСМА является крупнейшим производителем титана в мире. Такие гиганты, как Airbus и Boeing, являлись основными заказчиками, приобретая 65 и 35 процентов продукции, соответственно. Однако после начала СВО обе компании обещали прекратить закупки этого металла в России.
Тем не менее, Евросоюз не запретил закупки российского титана, но к 2023 году поставки уже сократились на 20 процентов. Эксперты считают, что ЕС сможет полностью отказаться от российского титана через пять-семь лет без серьезных рисков для своей экономики, но если это произойдет раньше, может пострадать авиаиндустрия.
Однако отмечается, что спрос на российский титан может немного вырасти в 2024 году. Airbus уже получил разрешение на использование российского титана на своих заводах в Канаде и Франции, несмотря на санкции, заключили в издании.
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