https://1prime.ru/20240723/aktivy-850355539.html

Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России

Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России - 23.07.2024, ПРАЙМ

Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России

Ответ России на перевод Европой Киеву средств от замороженных российских активов будет жестким. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:25+0300

2024-07-23T12:25+0300

2024-07-23T12:43+0300

экономика

россия

замороженные российские активы

мария захарова

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg

СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Ответ России на перевод Европой Киеву средств от замороженных российских активов будет жестким. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют", — отметила дипломат.Еврокомиссия ранее объявила о планах перечислить Киеву первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную помощь из замороженных активов России уже в начале августа.Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что за счет доходов от активов России страны-члены ЕС планируют финансировать получение украинской армией приоритетного вооружения, включая средства ПВО, боеприпасы и поставки для оборонной промышленности.

https://1prime.ru/20240719/aktivy-850271184.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, замороженные российские активы, мария захарова, ес