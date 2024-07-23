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Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России
Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России - 23.07.2024, ПРАЙМ
Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России
Ответ России на перевод Европой Киеву средств от замороженных российских активов будет жестким. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:25+0300
2024-07-23T12:43+0300
экономика
россия
замороженные российские активы
мария захарова
ес
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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Ответ России на перевод Европой Киеву средств от замороженных российских активов будет жестким. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют", — отметила дипломат.Еврокомиссия ранее объявила о планах перечислить Киеву первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную помощь из замороженных активов России уже в начале августа.Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что за счет доходов от активов России страны-члены ЕС планируют финансировать получение украинской армией приоритетного вооружения, включая средства ПВО, боеприпасы и поставки для оборонной промышленности.
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россия, замороженные российские активы, мария захарова, ес
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, Мария Захарова, ЕС
12:25 23.07.2024 (обновлено: 12:43 23.07.2024)
 
Захарова пообещала ЕС жесткий ответ на передачу доходов от активов России

Захарова: ответ РФ на перечисление Европой доходов от активов будет жестким

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Ответ России на перевод Европой Киеву средств от замороженных российских активов будет жестким. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют", — отметила дипломат.
Еврокомиссия ранее объявила о планах перечислить Киеву первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную помощь из замороженных активов России уже в начале августа.
Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что за счет доходов от активов России страны-члены ЕС планируют финансировать получение украинской армией приоритетного вооружения, включая средства ПВО, боеприпасы и поставки для оборонной промышленности.
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ЭкономикаРОССИЯзамороженные российские активыМария ЗахароваЕС
 
 
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