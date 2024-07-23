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В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России - 23.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России
В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России - 23.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России
Сложно придумать решение хуже, чем закупка оружия на доходы от замороженных российских активов . Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:46+0300
2024-07-23T12:46+0300
экономика
россия
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сложно придумать решение хуже, чем закупка оружия на доходы от замороженных российских активов . Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — отметил он.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что такие действия не могут остаться без ответа со стороны России.Ранее было объявлено, что первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную помощь Украине будет отправлен в начале августа.
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россия, украина, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы
12:46 23.07.2024
 
В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России

Песков о решении купить оружие на доходы от активов РФ: худшее придумать сложно

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сложно придумать решение хуже, чем закупка оружия на доходы от замороженных российских активов . Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — отметил он.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что такие действия не могут остаться без ответа со стороны России.
Ранее было объявлено, что первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную помощь Украине будет отправлен в начале августа.
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ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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