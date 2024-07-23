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В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России

В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на решение закупить оружие на доходы от активов России

Сложно придумать решение хуже, чем закупка оружия на доходы от замороженных российских активов . Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:46+0300

2024-07-23T12:46+0300

2024-07-23T12:46+0300

экономика

россия

украина

замороженные российские активы

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сложно придумать решение хуже, чем закупка оружия на доходы от замороженных российских активов . Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — отметил он.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что такие действия не могут остаться без ответа со стороны России.Ранее было объявлено, что первый транш в размере 1,4 миллиарда евро на военную помощь Украине будет отправлен в начале августа.

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россия, украина, замороженные российские активы