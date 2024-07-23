https://1prime.ru/20240723/ekonomika-850357243.html

"Легко опровергается". На Западе развеяли "черный миф" об экономике России

"Легко опровергается". На Западе развеяли "черный миф" об экономике России - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Легко опровергается". На Западе развеяли "черный миф" об экономике России

На Западе крайне устойчиво мнение, что экономика России при президенте Путине переживает упадок, хотя все объективные показатели говорят об обратном, заявил... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:09+0300

2024-07-23T13:09+0300

2024-07-23T13:09+0300

экономика

россия

ввп

экспертное мнение

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. На Западе крайне устойчиво мнение, что экономика России при президенте Путине переживает упадок, хотя все объективные показатели говорят об обратном, заявил шеф-редактор швейцарского еженедельного журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.Комментируя полученное им письмо от подписчика Die Weltwoche, в котором утверждается, что при Путине российская экономика "ужасно пострадала", а сам Путин ничего не добился, кроме "цементирования и бетонирования своего авторитарного правления", Кеппель признался, что не способен понять, на чем основываются эти утверждения, и предложил рассмотреть объективные данные по российской экономике с 1999 по 2023 год.При этом он отметил, что "верно обратное", и принялся обосновывать свой тезис.По его данным, ВВП РФ в 1999 году составлял 195,91 млрд долларов, а 2023-м достиг 2,250 трлн долларов. При этом за тот же период в России был зафиксирован рост ВВП на душу населения с 1330,79 до 14400 долларов, золотовалютных резервов – с 12,6 млрд до 600,8 млрд долларов.А инфляция, наоборот, снизилась - с 36,56 в 1999-м до 3,51% в 2023-м. Как снизился и госдолг – с 92,1% от ВВП до 23%.При этом средний месячный доход на душу населения в России "в сегодняшних американских долларах" в 1999 году, по данным Кеппеля, составлял 52,9 доллара, а в 2023-м – уже 558 долларов.Подытоживая, шеф-редактор Die Weltwoche отметил: "Под руководством Путина Россия пережила выдающуюся экономическую трансформацию. Цифровые показатели ВВП демонстрируют значительный рост, который сделал Россию одной из ведущих экономик, уровень инфляции резко снизился, что способствовало более стабильной экономике, кроме того, значительно увеличились золотовалютные резервы, что укрепляет финансовую безопасность страны".

https://1prime.ru/20240721/ekonomika-850305371.html

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россия, ввп, экспертное мнение